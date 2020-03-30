30 марта 2020 года 09:51
Утренние прогнозы: поводов для роста нет
В понедельник аналитики ждут негативного старта торгов на российском фондовом рынке. Поводов для роста у рынка нет.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Старт дня на российском рынке акций может быть в "минусе" из-за очередного падения котировок нефти до многолетнего минимума с начала века".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 1-2%, в диапазоне 2350-2380 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2340, 2320 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2430 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может перейти в состояние волатильной консолидации около уровня открытия".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Поводов для роста российского рынка акций специалист компании не видит и ждет в понедельник открытия индекса Мосбиржи в отрицательной области. Поддержкой для индекса является район около 2240 пунктов, но он уже пробивался вниз, и не следует ждать его устойчивости и в этот раз".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Негативная динамика рынка энергоносителей и отступление азиатских площадок окажут давление на наши акции, а восстановление фьючерсов на американские индексы лишь сдержит продажи. В результате индекс Мосбиржи в начале дня сделает шаг к отметке 2350 пунктов. При этом в ходе торгов возможно усиление продаж на ухудшении внешней конъюнктуры".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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30 марта 2020 года 14:11
Рубль на фоне снижающихся нефтяных котировок торгуется вблизи 80 руб./$, и в краткосрочной перспективе курс останется в диапазоне 77-80 руб./$ без ощутимого изменения внешних условий, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым... читать дальше
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30 марта 2020 года 13:46
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с 440 рублей до 486 рублей и с $5,9 до $6,5 за штуку соответственно, сообщается в обзоре ИК.
Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
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30 марта 2020 года 13:21
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции TCS Group, оценивая потенциал в 18% без учета дивидендов в перспективе года, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Годовой отчет по прибыли TCS Group отразил рентабельную экспансию бизнеса с ростом по ключевым направлениям, - указывает эксперт... читать дальше
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30 марта 2020 года 12:56
ефть ушла ниже $23 за баррель, рубль при этом проявляет признаки устойчивости. По мнению директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова, усилия ЦБ РФ по сдерживанию ослабления рубля связаны с определенного рода переговорным процессом добытчиков нефти. При таком глобальном снижении нефти на... читать дальше
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30 марта 2020 года 12:25
Аналитики ГК "ФИНАМ" отмечают, что акции ОГК-2 стали очень доходными, и рекомендуют их покупать.
"ОГК-2 - крупнейшая компания тепловой генерации, контролирующая 11 электростанций с общей установленной мощностью 18,83 ГВт., - отмечсет эксперт "ФИНАМа" наталия Малых. - Прибыль акционеров ОГК-2... читать дальше
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30 марта 2020 года 11:50
Москва. 30 марта. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в понедельник отыграл часть потерь за счет закрытия части коротких позиций игроками, несмотря на падение фондовых площадок Азии и Европы, а также дешевеющую нефть на фоне введения странами режима карантина в условиях распространения коронавируса; ряд бумаг вышел в "плюс". читать дальше
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30 марта 2020 года 11:39
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30 марта 2020 года 11:20
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30 марта 2020 года 11:06
Пикирование нефтяных цен и ухудшение глобальной ситуации с распространением вируса оставляют рублю путь только на ослабление, говорится в комментарии Росбанка.
Падение мирового спроса из-за введенных карантинных мер становится доминирующим и при этом затяжным фактором неопределенности для... читать дальше
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30 марта 2020 года 10:53
Рубль на текущей неделе может вновь протестировать уровни 80,00/долл., говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Внешние новости останутся ключевым драйвером для финансовых инвесторов.
По мнению эксперта, ЦБ продолжит продавать ежедневного около USD$70 млн, что в... читать дальше
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30 марта 2020 года 10:35
Усилившиеся страхи падения спроса давят на котировки нефти, говорится в комментарии Промсвязьбанка.
Цены на нефть усилили падение, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Ближайший фьючерс на Brent торгуется на уровнях конца 2002 года - 23,5 долл./барр. Страхи затягивания... читать дальше
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30 марта 2020 года 10:35
Снижение комиссий от эквайринга приведет к уменьшению комиссионного дохода банков (примерно на 20% в случае Сбербанка и на 15% – у TCS), однако эффект может быть компенсирован за счет сокращения межбанковских комиссий в платежных системах, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".
ЦБ РФ в ответ... читать дальше
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30 марта 2020 года 10:25
Москва. 30 марта. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль падает к бивалютной корзине в условиях очередного обвала цен на рынке нефти. читать дальше
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30 марта 2020 года 10:20
Роснефть очень вовремя избавилась от активов в Венесуэле, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Прекратив все операций с Венесуэлой, компания снимает с себя риски санкций США, которые стали вполне реальными после падения цен на нефть, учитывая проблемы сланцевых производителей, при том что... читать дальше
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30 марта 2020 года 10:15
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что на рынке акций актуализировались риски возвращения к краткосрочному и среднесрочному падению индексов Мосбиржи и РТС с ближайшими целями 2310 и 900 пунктов соответственно. "Тот факт, что индикаторам не удалось закрепиться выше важных... читать дальше
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