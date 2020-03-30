Утренние прогнозы: поводов для роста нет

В понедельник аналитики ждут негативного старта торгов на российском фондовом рынке. Поводов для роста у рынка нет.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Старт дня на российском рынке акций может быть в "минусе" из-за очередного падения котировок нефти до многолетнего минимума с начала века".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 1-2%, в диапазоне 2350-2380 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2340, 2320 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2430 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может перейти в состояние волатильной консолидации около уровня открытия".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Поводов для роста российского рынка акций специалист компании не видит и ждет в понедельник открытия индекса Мосбиржи в отрицательной области. Поддержкой для индекса является район около 2240 пунктов, но он уже пробивался вниз, и не следует ждать его устойчивости и в этот раз".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Негативная динамика рынка энергоносителей и отступление азиатских площадок окажут давление на наши акции, а восстановление фьючерсов на американские индексы лишь сдержит продажи. В результате индекс Мосбиржи в начале дня сделает шаг к отметке 2350 пунктов. При этом в ходе торгов возможно усиление продаж на ухудшении внешней конъюнктуры".