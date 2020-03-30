Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов в пятницу. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в понедельник. Нефть эталонных марок заметно дешевеет в ходе торгов в понедельник.

Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов в пятницу.

За минувшую неделю Dow Jones прибавил 12,8% - максимум с 1938 года, S&P 500 поднялся на 10,3%, что стало рекордным ростом с 2008 года, Nasdaq - на 9,1%, на максимум с 2009 года.

Скачок индексов на прошлой неделе объясняется, в частности, оптимизмом в связи с принятием в США нового пакета мер по поддержке экономики, пишет MarketWatch. Однако аналитики предупреждают, что рынок акций может испытывать сильное давление в ближайшие недели или месяцы, поскольку инвесторы будут продолжать следить за динамикой количества инфицированных COVID-19, а также за данными, отражающими падение экономической деятельности в США и других странах.

"Экономические данные быстро ухудшаются, и у нас до сих мало признаков, позволяющих понять масштаб влияния на экономику. Прогнозы прибыли ухудшаются, и многие компании отзывают свои прогнозы, из-за чего инвесторам тяжелее предвидеть, насколько низкой будет прибыль", - отмечает главный инвестиционный стратег Ally Invest Линдси Бэлл.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах поддержки американской экономики общим объемом около $2 трлн. Принятый пакет мер является самым крупным в истории страны и более чем вдвое превосходит пакет помощи в размере примерно в $800 млрд, принятый в 2009 г. для преодоления финансового кризиса.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 89,1 пункта с февральской отметки в 101 пункт, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. В результате индикатор рухнул до минимального уровня с октября 2016 года с отметки, близкой к рекордной за последние 15 лет.

Бумаги автопроизводителя General Motors (SPB: GM) Co. в пятницу подешевели на 5,2%. Трамп подверг критике усилия компании по производству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Они заявили, что "очень быстро" выпустят 40 тыс. крайне необходимых ИВЛ. Теперь они говорят, что будет только 6 тыс. в конце апреля, и они просят очень высокую цену", - написал Трамп в Twitter в пятницу уже после закрытия торгов.

Стоимость круизного оператора Carnival (SPB: CCL) Corp. снизилась на 19,1%, Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) - на 15%, Norwegian Cruise Line Holdings - на 23,5% на новостях о том, что представители отрасли не получат поддержки в рамках нового пакета стимулирующих мер.

Котировки MGM Resorts International упали на 9,4% после 6-дневного роста, за который они взлетели на 88%. В пятницу компания сообщила о значительных операционных убытках в марте из-за вспышки коронавируса. Оператор отелей и казино с 16 марта временно закрыл свои курорты в США. MGM не ожидает существенного улучшения ситуации, пока не появится больше информации относительно продолжительности и масштаба эпидемии.

Между тем акции Procter & Gamble Co. (SPB: PG) подорожали на 2,6%, после того как аналитик Stifel Nicolaus Марк Астрачен заявил, что пришло время покупать бумаги компании, поскольку в краткосрочной перспективе ее продажи могут вырасти на фоне эпидемии.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу опустился на 915,39 пункта (4,06%) и составил 21636,78 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 88,6 пункта (3,37%) - до 2541,47 пункта.

Nasdaq Composite потерял 295,16 пункта (3,79%) и составил 7502,38 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов в понедельник.

При этом японский Nikkei 225 к 07:39 мск рухнул на 3,54%.

Акции SoftBank Group дешевеют на 6,7%, Toyota Motor Corp. - на 2,7%.

Китайский сводный индекс CSI 300 к 07:43 мск потерял 1,8%. Индикатор Shanghai Composite снизился на 1,59%, гонконгский Hang Seng - на 1,29%.

Стоимость производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical упала на 5,1% на торгах в Гонконге. Бумаги AAC Technologies Holdings Inc. подешевели на 3,2%.

Значение южнокорейского индикатора Kospi к 07:40 мск опустилось на 1,1%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 0,8%, другого представителя данной отрасли SK Hynix выросла на 0,4%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors дешевеют на 2,2%.

Тем временем австралийский S&P/ASX 200 к 07:35 мск поднялся на 4,57%.

Акции National Australia Bank подорожали на 5,8%, Commonwealth Bank of Australia - на 6,9%.

Инвесторы продолжают следить за распространением коронавируса COVID-19 в мире. По состоянию на 03:00 мск понедельника, в мире насчитывалось 703 тыс. 734 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 тыс. 210 человек, поправились более 146 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

По данным американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире составило 720 тыс. 117.

Как отмечает аналитик National Bank of Australia Родриго Катрил, которого цитирует CNBC, рынки скорее всего будут оставаться волатильными, пока не станет ясно, сколько продлятся меры по сдерживанию распространения заболевания. "Главный вопрос для рынков заключается в том, будет ли достаточно принятых стимулирующих мер, чтобы помочь мировой экономике выдержать удар от мер сдерживания COVID-19", - сказал он.

Правительство Японии намерено ужесточить меры, направленные на предотвращение ввоза коронавируса на территорию страны из-за рубежа, сообщила в понедельник газета Asahi.

По данным издания, в соответствии с новыми ограничениями в Японию будет запрещен въезд гражданам США, Китая, Южной Кореи и значительной части европейских стран, включая Великобританию. Запрет может также коснуться некоторых государств Юго-Восточной Азии и Африки.

Тем временем замминистра промышленности и информационных технологий КНР Син Гобин сообщил, что работа основных промышленных предприятий Китая после эпидемии восстановлена на 98,6%. Одновременно на 76% восстановилась работа предприятий малого и среднего бизнеса, нарастают темпы работы на строительных объектах, сообщил чиновник.

Нефть эталонных марок заметно дешевеет в ходе торгов в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:53 МСК составляет $23,37 за баррель, что на $1,56 (6,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на 5,4%, а недельное падение составило 7,6%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,08 (5,02%) - до $20,43 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 4,8%.

Оба контракта демонстрировали падение по итогам пяти недель подряд. С начала месяца их цена упала примерно на 50%, пишет MarketWatch.

Основное влияние на нефтяные цены будет оказывать динамика спроса, который, как ожидается, в ближайшие недели усилит свое рекордное падение, считает сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует издание.

По его словам, пока спрос не начнет восстанавливаться любые переговоры между Саудовской Аравией и Россией о возможном сокращении добычи, а также попытки Эр-Рияда наводнить рынок "будут выглядеть относительно непримечательными по сравнению с масштабами сокращения спроса". С 1 апреля прекращает действие сделка ОПЕК+ о снижении добычи.

Между тем падение нефтяных цен привело к заметному сокращению количества действующих буровых установок в США в течение двух недель подряд. Американская нефтесервиская компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что на прошлой неделе их число упало на 40 единиц - до 624 установок.

По мнению экономиста WTRG Economics Джеймса Уильямса, количество активных буровых установок в США может упасть ниже 500 единиц в мае или июне.

"Насколько низко (упадет количество установок - ИФ), будет зависеть от длительности влияния вируса на экономику и от того, сможет ли ОПЕК договориться с Россией", - сказал он.

Помимо этого, аналитики отмечают риски исчерпания свободного места в нефтехранилищах.

"Согласно отраслевым данным, уровень заполненности нефтехранилищ достиг 75%, и дальнейшее складирование нефти при сниженном спросе приведет к обвалу цен до $10 (за баррель - ИФ) в ближайшие месяцы, если производственная активность не восстановится", - отмечает глава Sun Global Investments Михир Кападия.