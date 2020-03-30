Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник продемонстрируют смешанную динамику

Москва. 30 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, продемонстрируют смешанную динамику на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; при этом активность торгов может заметно снизиться в связи с нерабочей неделей в России, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов в пятницу. За минувшую неделю Dow Jones прибавил 12,8% - максимум с 1938 года, S&P 500 поднялся на 10,3%, что стало рекордным ростом с 2008 года, Nasdaq - на 9,1%, на максимум с 2009 года. Скачок индексов на прошлой неделе объясняется, в частности, оптимизмом в связи с принятием в США нового пакета мер по поддержке экономики. Однако аналитики предупреждают, что рынок акций может испытывать сильное давление в ближайшие недели или месяцы, поскольку инвесторы будут продолжать следить за динамикой количества инфицированных COVID-19, а также за данными, отражающими падение экономической деятельности в США и других странах.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах поддержки американской экономики общим объемом около $2 трлн. Принятый пакет мер является самым крупным в истории страны и более чем вдвое превосходит пакет помощи в размере примерно в $800 млрд, принятый в 2009 году для преодоления финансового кризиса. Тем временем индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 89,1 пункта с февральской отметки в 101 пункт, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. В результате индикатор рухнул до минимального уровня с октября 2016 года с отметки, близкой к рекордной за последние 15 лет.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в понедельник. При этом японский Nikkei 225 упал на 1,84%. Китайский сводный индекс CSI 300 к 07:43 МСК потерял 1,8%. Индикатор Shanghai Composite снизился на 1,59%, гонконгский Hang Seng - на 1,29%. Значение южнокорейского индикатора Kospi к 07:40 МСК опустилось на 1,1%. Тем временем австралийский S&P/ASX 200 к 07:35 МСК поднялся на 4,57%.

Инвесторы продолжают следить за распространением коронавируса COVID-19 в мире. По состоянию на 03:00 МСК понедельника, в мире насчитывалось 703 тыс. 734 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 тыс. 210 человек, поправились более 146 тыс., сообщила газета South China Morning Post. По данным американского университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в мире составило 720 тыс. 117.

В свою очередь нефть эталонных марок заметно дешевеет в ходе торгов в понедельник. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $23,52 за баррель, что на 5,66% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на 5,4%, а недельное падение составило 7,6%. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 3,81% - до $20,69 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 4,8%. Оба контракта продемонстрировали падение по итогам пяти недель подряд. С начала месяца их цена упала примерно на 50%.

Падение нефтяных цен привело к заметному сокращению количества действующих буровых установок в США в течение двух недель подряд. Американская нефтесервиская компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что на прошлой неделе их число упало на 40 единиц - до 624 установок.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,125 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,505 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 марта снизился на 0,24% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,21%, опустившись до 650,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+3,5%), "РЖД-23" (+3,03%) и "МТС-001P-12" (+1,56%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-16R" (-3,32%), "ГТЛК-001Р-09" (-3,08%) и "Фольксваген Банк-001Р-03" (-1,79%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) полностью разместил облигации 16-й серии объемом 14,08 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 10 марта за один час. Ставка 1-го купона установлена на уровне 2,5% годовых. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Заем будет погашен 29 сентября 2029 года.

ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 6,5% годовых. Десятилетние бумаги объемом 7 млрд рублей размещены в апреле 2018 года по ставке купона 7,75% годовых. Ставки 2-20-го купонов определяются как сумма ключевой ставки ЦБ РФ и 0,5%. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Оферта не предусмотрена. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) установил ставку 10-15-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 6,4% годовых. Банк завершил размещение 8-летнего выпуска объемом 2 млрд рублей в апреле 2015 года. Ставка текущего купона - 10,1% годовых. По выпуску 10 апреля предстоит исполнение оферты.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 38-го купона облигаций серии А18 в размере 0,05% годовых. Эмитент разместил облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются частями. Бумаги имеют 50 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 0,05% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 17 апреля 2020 года.

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) выкупило в рамках оферты 9 млн 951,797 тыс. облигаций серии 001P-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 99,52% выпуска. Компания разместила 15-летние бонды объемом 10 млрд рублей в марте 2018 года на 15 лет. Ставка текущего купона - 0,01% годовых.

АО "Тринфико Холдингс" приобрело по оферте 788 тыс. 605 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 78,86% выпуска. Компания 27 марта 2019 года завершила размещение облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Выпуск сроком обращения 5 лет был размещен по открытой подписке. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "Элемент лизинг" перенесло дату исполнения оферты облигаций серии БО-04 с 7 на 10 апреля. Решение принято в связи с вступлением в силу указа президента РФ от 25 марта 2020 года "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней". Также изменен период предъявления облигаций, теперь он пройдет с 25 марта по 7 апреля. Компания разместила 5-летние бумаги объемом 2 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка текущего купона - 7,75% годовых.