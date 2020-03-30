Индекс Мосбиржи в понедельник начнет торговую сессию с понижения в пределах 1-2% - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в понедельник начнет торговую сессию с понижения в пределах 1-2%, в диапазоне 2350-2380 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 1-2%, в диапазоне 2350-2380 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2340, 2320 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2430 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может перейти в состояние волатильной консолидации около уровня открытия", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Ключевым внешним индикатором для участников локальных торгов во второй половине понедельника останется динамика нефтяных котировок. Среди ряда иностранных статистических показателей стоит обратить внимание лишь на февральские данные по незавершенным продажам на рынке жилья в США (17:00 мск). Что же касается европейской статистики, то она обычно не оказывает существенного влияния на ход торгов в России, отмечает В. Манжос.