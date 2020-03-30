"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Акрона до "держать", но повысил оценку на 14%

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) на 14% - до 6400 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Акрона", основанный на оценках аналитиков 3 инвестиционных банков, составляет 5233,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5960 рублей за штуку.