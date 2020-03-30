Citi снизил оценку акций РусАла в 1,4 раза, подтвердив рекомендацию "покупать"

Citi понизил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUAL) с 5,20 гонконгского доллара до 3,70 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена.

Как отмечается в обзоре, котировки акций "РусАла" упали на 40% за последний месяц в связи со снижением цен на алюминий и падением рыночной стоимости бумаг "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) на 23% за тот же период.

Команда сырьевых аналитиков Citi понизила прогноз по ценам на алюминий в 2020 году на 14% с $1869 до $1613 за тонну, в 2021 году - на 15% с $2050 до $1750 за тонну. Кроме того, эксперты инвестбанка пересмотрели прогноз по рублю: теперь в 2020 году они ожидают курс рубля на уровне 70 руб./$1 против 63,8 руб./$1 ранее, а в 2021 году - 66,6 руб./$1 (старый прогноз 65,4 руб./$1).

Аналитики Citi снизили свои ожидания по EBITDA "РусАла" в текущем году на 28% с $1103 млн до $796 млн, в 2021 году - на 33% с $1731 млн до $1158 млн.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусАла", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 4,73 гонконгского доллара за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,52 гонконгского доллара за штуку.