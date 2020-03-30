Старт дня на российском рынке акций может пройти в "минусе" - "Открытие Брокер"

Внешний фон в понедельник утром пока не отличается оптимизмом, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Разве только можно отметить выход в "плюс" фьючерсов на индексы США более чем на 1%. Тем не менее, старт дня на российском рынке акций может быть в "минусе" из-за очередного падения котировок нефти до многолетнего минимума с начала века", пишет он.