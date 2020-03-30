Нефть и коронавирусные страхи утащат акции вниз - "Алор Брокер"

Рухнувшая нефть и коронавирусные страхи утащат акции вниз, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"В пятницу прервался мощный рост американского рынка акций, тем самым разрушив небольшие надежды на V-образное восстановление рынка. Можно сказать, что технический отскок завершен, техническая перепроданность снята и у "медведей" есть силы для еще одной атаки. Но пока этого не происходит: фьючерсы на американские индексы торгуются сегодня в "плюсе" примерно на 1,5% или чуть выше отметки, где закрывался российский рынок в пятницу, - отмечает аналитик Алексей Антонов. - Однако с утра ожидаемо падает нефть. Предложение явно превышает спрос со стороны экономики, которая стагнирует из-за мировой эпидемии коронавируса. Похоже, что под завязку заполнены и хранилища крупнейших регионов. Кроме того, котировки нефти отрабатывают фигуру "треугольник", пробитие которого наблюдалось в пятницу и теперь целью снижения является район 20 долларов за баррель. Пока же "бочка" нефти стоит около 23,5 доллара. Негативной будет и первая реакций инвесторов на беспрецедентные меры карантина, введенные в Москве и области для предупреждения распространения эпидемии".

Так что поводов для роста российского рынка акций специалист компании не видит и ждет в понедельник открытия индекса Мосбиржи в отрицательной области. Поддержкой для индекса является район около 2240 пунктов, но он уже пробивался вниз, и не следует ждать его устойчивости и в этот раз, предупреждает Алексей Антонов.