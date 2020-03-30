Пара доллар/рубль уйдет выше отметки 80 - "Алор Брокер"

Аналитики "Алор Брокер" ждут в понедельник на фоне падения нефти ухода пары доллар/рубль выше отметки 80. Падению рубля кроме нефти будет, по мнению специалиста компании Алексея Антонова, способствовать и возобновление распродаж ОФЗ - индекс гособлигаций отскочил примерно на половину от величины падения и по классической теории также должен еще хотя бы раз сходить вниз, .