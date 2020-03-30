Своевременное введение карантина в РФ позволит ускорить восстановление в будущем - Ренессанс Капитал

Раннее реагирование на распространение нового коронавируса, скорее всего, позволит России избежать итальянского сценария и ускорить восстановление в будущем, считают экономисты инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" Софья Донец и Андрей Мелащенко. Как говорится в обзоре ИК, Россия входит в режим полномасштабного карантина относительно рано с учетом случаев заражения.

Между тем экономисты отмечают, что уровень неопределенности в мире все еще очень высок, поэтому они рассматривают для России три возможных сценария дальнейшего развития событий, которые зависят от темпов восстановления мировой экономики.

Быстрое восстановление мировой экономики обеспечит российской экономике рост на 1,5% в 2020 году, а курс рубля на конец года составит 75 руб./$1.

Однако более длительный карантин/более медленное восстановление приведет к сокращению ВВП РФ на 0,8%, а рубль будет находится на уровне 79 руб./$1. "При таком сценарии бюджетная политика должна обеспечить дополнительно примерно 1 процентный пункт к экономическому росту, а курс денежно-кредитной политики, скорее всего, будет близким к нейтральному, чтобы помочь инфляции вернуться к целевым значениям в 2021 году. В таком случае мы ожидаем восстановления темпов экономического роста до 3% в 2021 году", - пишут Донец и Мелащенко.

В рамках третьего сценария, который предполагает длительную глобальную изоляцию/несколько волн эпидемии, экономисты ожидают падение ВВП РФ на 2,5% в 2020 году. "Курс рубля при этом составит 82 руб./$1, но состояние бюджета и платежного баланса останется устойчивым", - отмечают аналитики.