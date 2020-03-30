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30 марта 2020 года 09:01
Своевременное введение карантина в РФ позволит ускорить восстановление в будущем - Ренессанс Капитал
Раннее реагирование на распространение нового коронавируса, скорее всего, позволит России избежать итальянского сценария и ускорить восстановление в будущем, считают экономисты инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" Софья Донец и Андрей Мелащенко. Как говорится в обзоре ИК, Россия входит в режим полномасштабного карантина относительно рано с учетом случаев заражения. Между тем экономисты отмечают, что уровень неопределенности в мире все еще очень высок, поэтому они рассматривают для России три возможных сценария дальнейшего развития событий, которые зависят от темпов восстановления мировой экономики. Быстрое восстановление мировой экономики обеспечит российской экономике рост на 1,5% в 2020 году, а курс рубля на конец года составит 75 руб./$1. Однако более длительный карантин/более медленное восстановление приведет к сокращению ВВП РФ на 0,8%, а рубль будет находится на уровне 79 руб./$1. "При таком сценарии бюджетная политика должна обеспечить дополнительно примерно 1 процентный пункт к экономическому росту, а курс денежно-кредитной политики, скорее всего, будет близким к нейтральному, чтобы помочь инфляции вернуться к целевым значениям в 2021 году. В таком случае мы ожидаем восстановления темпов экономического роста до 3% в 2021 году", - пишут Донец и Мелащенко. В рамках третьего сценария, который предполагает длительную глобальную изоляцию/несколько волн эпидемии, экономисты ожидают падение ВВП РФ на 2,5% в 2020 году. "Курс рубля при этом составит 82 руб./$1, но состояние бюджета и платежного баланса останется устойчивым", - отмечают аналитики.
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30 марта 2020 года 14:11
Рубль на фоне снижающихся нефтяных котировок торгуется вблизи 80 руб./$, и в краткосрочной перспективе курс останется в диапазоне 77-80 руб./$ без ощутимого изменения внешних условий, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым... читать дальше
.30 марта 2020 года 13:46
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с 440 рублей до 486 рублей и с $5,9 до $6,5 за штуку соответственно, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.30 марта 2020 года 13:21
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции TCS Group, оценивая потенциал в 18% без учета дивидендов в перспективе года, говорится в комментарии инвесткомпании. "Годовой отчет по прибыли TCS Group отразил рентабельную экспансию бизнеса с ростом по ключевым направлениям, - указывает эксперт... читать дальше
.30 марта 2020 года 12:56
ефть ушла ниже $23 за баррель, рубль при этом проявляет признаки устойчивости. По мнению директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова, усилия ЦБ РФ по сдерживанию ослабления рубля связаны с определенного рода переговорным процессом добытчиков нефти. При таком глобальном снижении нефти на... читать дальше
.30 марта 2020 года 12:25
Аналитики ГК "ФИНАМ" отмечают, что акции ОГК-2 стали очень доходными, и рекомендуют их покупать. "ОГК-2 - крупнейшая компания тепловой генерации, контролирующая 11 электростанций с общей установленной мощностью 18,83 ГВт., - отмечсет эксперт "ФИНАМа" наталия Малых. - Прибыль акционеров ОГК-2... читать дальше
.30 марта 2020 года 11:50
Москва. 30 марта. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в понедельник отыграл часть потерь за счет закрытия части коротких позиций игроками, несмотря на падение фондовых площадок Азии и Европы, а также дешевеющую нефть на фоне введения странами режима карантина в условиях распространения коронавируса; ряд бумаг вышел в "плюс". читать дальше
.30 марта 2020 года 11:39
.30 марта 2020 года 11:20
.30 марта 2020 года 11:06
Пикирование нефтяных цен и ухудшение глобальной ситуации с распространением вируса оставляют рублю путь только на ослабление, говорится в комментарии Росбанка. Падение мирового спроса из-за введенных карантинных мер становится доминирующим и при этом затяжным фактором неопределенности для... читать дальше
.30 марта 2020 года 10:53
Рубль на текущей неделе может вновь протестировать уровни 80,00/долл., говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Внешние новости останутся ключевым драйвером для финансовых инвесторов. По мнению эксперта, ЦБ продолжит продавать ежедневного около USD$70 млн, что в... читать дальше
.30 марта 2020 года 10:35
Усилившиеся страхи падения спроса давят на котировки нефти, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Цены на нефть усилили падение, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Ближайший фьючерс на Brent торгуется на уровнях конца 2002 года - 23,5 долл./барр. Страхи затягивания... читать дальше
.30 марта 2020 года 10:35
Снижение комиссий от эквайринга приведет к уменьшению комиссионного дохода банков - "БКС Глобал Маркетс"
Снижение комиссий от эквайринга приведет к уменьшению комиссионного дохода банков (примерно на 20% в случае Сбербанка и на 15% – у TCS), однако эффект может быть компенсирован за счет сокращения межбанковских комиссий в платежных системах, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". ЦБ РФ в ответ... читать дальше
.30 марта 2020 года 10:25
Москва. 30 марта. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль падает к бивалютной корзине в условиях очередного обвала цен на рынке нефти. читать дальше
.30 марта 2020 года 10:20
Роснефть очень вовремя избавилась от активов в Венесуэле, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Прекратив все операций с Венесуэлой, компания снимает с себя риски санкций США, которые стали вполне реальными после падения цен на нефть, учитывая проблемы сланцевых производителей, при том что... читать дальше
.30 марта 2020 года 10:15
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что на рынке акций актуализировались риски возвращения к краткосрочному и среднесрочному падению индексов Мосбиржи и РТС с ближайшими целями 2310 и 900 пунктов соответственно. "Тот факт, что индикаторам не удалось закрепиться выше важных... читать дальше
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