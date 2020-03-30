"ВТБ Капитал" поднял рейтинг GDR Globaltrans до "держать", но снизил оценку в 1,6 раза

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $7 до $4,5 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $10,22 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $5,4 за штуку.