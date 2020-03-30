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30 марта 2020 года 09:13
Норникель и Полюс являются наиболее качественными защитными инвестициями с прицелом на восстановление рынка - Атон
"Норильский никель" (MOEX: GMKN) и "Полюс" станут хорошей защитной инвестиций с прицелом на восстановление рынка, такой вывод делают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон" Андрей Лобазов и Мария Федорова по итогам проведенного анализа различных сценариев развития мировой пандемии коронавируса и их влияния на горно-металлургический сектор. Как отмечают эксперты, после недавнего отскока котировки бумаг компаний сектора предполагают снижение EBITDA всего на 13%, что укладывается только в очень оптимистичный сценарий развития пандемии (при котором ее длительность составляет порядка двух месяцев). При этом, пишут аналитики, в базовом сценарии (эпидемия длится около четырех месяцев) EBITDA российского горно-металлургического сектора упадет на 32% по сравнению с текущим чрезмерно оптимистичным консенсусом, а средний мультипликатор EV/EBITDA вырастет до 6,2х, что предполагает премию 19% к среднему пятилетнему взвешенному по EV значению. На данном этапе рынок закладывает в цены только позитивный сценарий, отмечают эксперты. По их оценкам, в случае развития негативного сценария (завершение эпидемии к концу 2020 года) EBITDA сектора снизится в два раза и транслируется в средневзвешенный мультипликатор EV/EBITDA 8,0x, что намного выше исторических уровней. В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ Между тем, как говорится в обзоре "Атона", в целом российский сектор металлургии и горнодобычи устойчив к турбулентности на мировых рынках благодаря гибкости курса рубля (который уже потерял около 20% по отношению к доллару США) и низкой долговой нагрузке. Консенсус-мультипликатор Net Debt/EBITDA сектора составляет 1,2x, если не учитывать имеющие высокий левередж "РусАл" (MOEX: RUAL), En+ (MOEX: ENPL) и "Мечел" (MOEX: MTLR) (с ними - 1,7x). "Наш анализ показывает, что при базовом сценарии распространения коронавируса чистая долговая нагрузка сектора временно возрастет до 1,6x (2,9x с вышеупомянутыми компаниями с высокой долговой нагрузкой), но все же останется в допустимом диапазоне. Мечел имеет самый высокий риск неплатежеспособности - в настоящее время компания пытается добиться пересмотра условий своего долга перед госбанками, и ее процентные расходы составляют 75% от операционных денежных потоков за вычетом капзатрат. Компании, вероятно, придется обратиться за помощью к правительству, если из-за распространения вируса будет иметь место серьезная остановка производства стали или добычи", - пишут Лобазов и Федорова. СПРОСУ БУДЕТ ХУЖЕ "На фоне распространения паники и карантинных мер розничное потребление быстро падает. Люди не приобретают автомобили (что сказывается на спросе на сталь, алюминий) или недвижимость (сталь, медь), или электронику (драгоценные металлы, медь), то есть те вещи, в которых нет жизненной необходимости. Они переходят в режим "сбережений", покупая в основном продукты питания и предметы домашнего обихода ("хлеб, молоко, туалетную бумагу"). В крупных городах потребительский спрос сдерживает закрытие различных учреждений на карантин", - отмечается в обзоре. В то же время предложение текущая ситуация затрагивает в меньшей степени или может сказаться на нем позднее. "Но оно тоже не застраховано, (...) как показало недавнее решение ЮАР закрыть на карантин все рудники на 21 день", - полагают аналитики. По их мнению, оказать поддержку предложению может ряд факторов, таких как: технологический процесс (около 70% мировой стали, например, производится в доменных печах, остановка которых обходится дорого и занимает много времени: остатки на дне печи охлаждаются и затвердевают, и, следовательно, их необходимо повторно переплавлять при перезапуске. Это значит, что заводы, скорее всего, будут лоббировать возможность как можно дольше поддерживать производство чугуна); изолированность от населенных пунктов; климатические зоны (расположение некоторых производственных площадок в районах с очень холодным или очень жарким климатом: экстремальные условия могут негативно повлиять на скорость распространения вируса, хотя, как пишут аналитики, одной только температуры недостаточно для снижения заболеваемости). ЗАЩИТНЫЕ ИСТОРИИ Как следует из материалов "Атона", эксперты инвестиционной компании предпочитают бумаги "Норильского никеля" и "Полюса" как хорошие защитные инвестиции с прицелом на восстановление рынка. "Норникель" предлагает хорошо известную инвесторам уникальную ставку на структурные изменения в мировом автомобилестроении (вирусная эпидемия, вероятно, замедлит, но в конечном итоге не сможет остановить этот процесс). Компанию отличают такие качества, как очень низкий уровень денежной себестоимости производства, диверсифицированная выручка по металлам (и то, и другое вследствие уникальной ресурсной базы), хороший и предсказуемый дивидендный поток с доходностью более 10% и эффективное операционное управление", - отмечают Лобазов и Федорова и ожидают, что "Норникель" продемонстрирует достойные результаты относительно сектора, особенно в свете новостей об остановке на 21 день рудников в Южной Африке (одного из крупнейших в мире производителей платины и палладия), что потенциально ведет к сокращению мирового производства примерно на 3-4%. Кроме того, эксперты оптимистичны в отношении золота: по их оценкам в 2021 году металл подорожает в среднем до $1800 за унцию, учитывая агрессивное смягчение денежно-кредитной и бюджетной политики в мире. "Полюс" - золотая "голубая фишка" российского рынка: компания представляет собой актив очень высокого качества (второе место в мире по объему доказанных и вероятных запасов - 68 млн унций) с возможностью открытой разработки, что обеспечивает один из самых низких в мире уровней себестоимости производства (в 2019 денежные затраты составили $365/унция)", - говорится в отчете "Атона". СПЕКУЛЯТИВНАЯ СТАВКА Среди остальных компаний сектора аналитики выделяют "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) и Evraz - но только как спекулятивные ставки на разворот рынка (компании отстали от сектора). "Акции "АЛРОСА" упали под грузом проблем, вызванных распространением коронавируса, с которыми столкнулась отрасль. США, где стремительно распространяется инфекция, являются крупнейшим в мире рынком ювелирных изделий с бриллиантами с долей 40%. Конечный спрос в этом сегменте будет падать, поскольку бриллианты (как и большинство предметов роскоши) - последнее, что будут покупать потребители в условиях карантина", - отмечается в обзоре. Помимо этого, Индия, крупнейший потребитель алмазного сырья, собирается временно закрыть Сурат (крупнейший в мире центр огранки и полировки алмазов), пытаясь сдержать распространение коронавируса, что нанесет очередной мощный удар по мировой алмазно-бриллиантовой индустрии, говорится в отчете инвесткомпании. "В довершение всего, анонсированные правительством меры господдержки, такие как инфраструктурные инвестиции, не будут распространяться на сегмент предметов роскоши. При этом мы ожидаем быстрого восстановления стоимости бумаг "АЛРОСА", когда страхи, связанные с коронавирусом начнут ослабевать", - пишут Лобазов и Федорова. Еще одним своим фаворитом эксперты называют Evraz с учетом спекулятивного потенциала этой бумаги. "Акции компании выглядят хуже других российских производителей и дают возможность сделать ставку на восстановление с потенциальной динамикой выше рынка, учитывая более высокий уровень долга (Net Debt/EBITDA 1,3x на конец 2019 года) и несколько более низкую рентабельность. Австралия ужесточает меры по противодействию коронавирусу: приостановка работ на рудниках должна благоприятно повлиять на рынок коксующегося угля и поддержать Evraz, должна благоприятно повлиять на рынок коксующегося угля и поддержать Evraz, самообеспеченность углем которого доходит до 240%", - полагают аналитики.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК, Полюс
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