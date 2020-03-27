Рынок акций РФ на неделе отыграл часть мартовского падения благодаря стимулам мировых ЦБ

Рынок акций РФ на неделе отыграл часть мартовского падения вместе с мировыми площадками благодаря экономическим стимулам ведущих центробанков в борьбе с ожидаемым замедлением глобальной экономики из-за распространения китайского коронавируса. Сдерживающим фактором для "быков" выступила слабая нефть из-за падения спроса и ожиданий роста ее добычи с апреля.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 19 по 25 марта составил порядка $270 млн (пятая неделя оттока) против оттока $640 млн неделей ранее. Между тем в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток около $1 млн (лучший результат за последние 4 недели), на предыдущей неделе отток равнялся $240 млн.

В период с 23 по 27 марта индекс МосБиржи вырос на 3% и составил 2401,11 пункта, индекс РТС прибавил 3,4% и достиг 955,34 пункта на фоне снижения доллара до 79,17 руб./$1 (-0,76 рубля). Майская нефть Brent за неделю подешевела на 9,8% или $2,66 (до $24,55 за баррель).

Рынок акций РФ начал торговую неделю с очередного падения индексов, попытка отскока в понедельник не удалась из-за задержки принятия Сенатом США новых стимулирующих мер поддержки экономики на сумму $2 трлн в условиях угрозы рецессии из-за COVID-19. Индекс МосБиржи откатился в район 2250 пунктов, РТС - к 880 пунктам. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство совместно с ЦБ РФ должно подготовить предложения по дополнительному регулированию финрынков.

Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" принял решение об упрощении процедуры выкупа бумаг в рамках buyback, а также о снятии ряда ограничений (программа buyback объемом до $2 млрд была одобрена в августе 2018 года, выкуп продлится по 31 декабря 2020 года).

Федрезерв США заявил, что программа количественного смягчения теперь не будет ограничена каким-либо объемом и регулятор будет выкупать столько активов, сколько потребуется (ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд). Нефть Brent опускалась к $25 за баррель, но потом отскочила к $27,5 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ поставил второй рекорд роста индекса МосБиржи за 11 лет (с марта 2009 года) на фоне ощутимого общемирового отскока фондовых площадок благодаря обещанным Федрезервом мерам по поддержке экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Индекс МосБиржи отскочил выше 2415 пунктов (+7,2%), РТС превысил 965 пунктов (+9,2% - максимальный дневной прирост с января 2016 года). Лидерами ралли и объемов торгов выступили бумаги "Норникеля", взлетевшие на рекордные с октября 2008 года 17%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне предпринимаемых мер американская экономика скоро начнет работать - в течение нескольких недель и быстрее, чем через три-четыре месяца. Нефть Brent поднялась к $27,7 за баррель.

В среду подъем рынка акций РФ вслед за внешними площадками на фоне экстренной помощи Федрезерва американской экономике был ослаблен просевшей нефтью, реакция на телеобращение президента РФ Владимира Путина к нации в связи с ситуацией с коронавирусом в целом оказалась нейтральной, но волатильность вечером возросла. Индекс МосБиржи превысил 2450 пунктов, индекс РТС - 980 пунктов. Путин сообщил, что России удается сдерживать распространение коронавируса на своей территории, но экономика страны из-за последствий эпидемии испытывает сильное давление. Следующая неделя была объявлена нерабочей (по 5 апреля) с сохранением зарплаты, однако транспорт, магазины, аптеки и органы власти в эти "длинные выходные" продолжат работу.

Администрация президента США Трампа и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка $2 трлн. Нефть Brent просела к $27,5 за баррель.

В четверг рынок акций продолжил подъем вслед за фондовыми индексами в США на новостях с внеочередного саммита стран "Группы двадцати" (G20) по вопросам борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19 - лидеры приняли совместное заявление о помощи мировой экономике в размере более $5 трлн. Путин сообщил, что правительство РФ выделит 1,2% ВВП на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, примерно такую же сумму выделяет и ЦБ РФ. Индекс МосБиржи поднялся к 2490 пунктам, РТС - в район 1020 пунктов.

Реакция на вышедшие в США слабые данные по рынку труда оказалась в целом умеренно позитивной за счет спекулятивной игры "быков" в ожидании расширения стимулирующих мер Федрезерва США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США взлетело за неделю с 282 тыс. до 3,283 млн (максимум с начала учета данных в 1967 году) при прогнозах роста на 0,7-1 млн заявок на фоне принятия мер, ограничивающих работу предприятий в условиях вспышки коронавируса.

В лидерах роста на "Мосбирже" выступили обновившие свои максимумы акции ПАО "Полюс" (+10,5%, до 11047,5 рубля) на фоне роста золота выше $1650 за унцию (+1,1%), а также бумаги "Сургутнефтегаза" (+9%).

Сенат США одобрил в ночь на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что после того, как ситуация с распространение COVID-19 будет взята под контроль, экономика США восстановится и ЦБ будет способствовать этому. Пауэлл также отметил, что экономика США, возможно, уже находится в рецессии.

Нефть Brent опустилась ниже $27 за баррель из-за опасений сокращения спроса на сырье, несмотря на принятие пакета стимулов в США.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после мажорной недели, а также на фоне подешевевшей нефти из-за отказа Минэнерго США от ее закупки для стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), поскольку Конгресс не одобрил выделение финансирования на эти цели. Ранее Минэнерго США запросило $3 млрд, чтобы приобрести 77 млн баррелей нефти. Индекс МосБиржи откатился к 2400 пунктам, РТС - в район 955 пунктов.

По итогам недели с 23 по 27 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Полюс" (+28%), Polymetal (+21%), "Норникеля" (+18%); хуже рынка оказались акции "Мостотреста" (-16%), Сбербанка (-8%), АФК "Система" (-6%).

Рынок акций в начале апреля останется высоковолатильным в ожидании отчетов за первый квартал, стимулирующие меры мировых центробанков будут поддерживать финансовые рынки, однако давление на нефть будет оказывать ожидаемое увеличение добычи Саудовской Аравией и другими странами после выхода из сделки ОПЕК+. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2250-2500 пунктов, для индекса РТС - 800-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".