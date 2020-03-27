.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ на неделе отыграл часть мартовского падения благодаря стимулам мировых ЦБ
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале ускорился до 3,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,3% после повышения на 1,1% в январе. Результат оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение всего на 1,3%.
 
S&P подтвердило рейтинги России "BBB-" , прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. "BBB-" является нижней ступенью рейтинга...
 
Процедуру личного банкротства предлагают упростить
Минэкономразвития России предлагает расширить круг граждан, которые смогут проходить процедуру банкротства во внесудебном или упрощенном порядке. Она должна быть доступна гражданам с долгами от 50 тыс. рублей до 700 тыс. рублей, а не до 500 тыс....
 
Падение продаж товаров категории "люкс" превысит 20%
Мировой рынок категории "персональный люкс" – одежды, обуви, часов и аксессуаров – в этом году может упасть на 20–25% до 226 млрд евро, пишут "Ведомости", приводя прогнозы из исследования консалтинговой компании Bain & Co. В прошлом году он...
 
27 марта 2020 года 19:48

Рынок акций РФ на неделе отыграл часть мартовского падения благодаря стимулам мировых ЦБ

Рынок акций РФ на неделе отыграл часть мартовского падения вместе с мировыми площадками благодаря экономическим стимулам ведущих центробанков в борьбе с ожидаемым замедлением глобальной экономики из-за распространения китайского коронавируса. Сдерживающим фактором для "быков" выступила слабая нефть из-за падения спроса и ожиданий роста ее добычи с апреля.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 19 по 25 марта составил порядка $270 млн (пятая неделя оттока) против оттока $640 млн неделей ранее. Между тем в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток около $1 млн (лучший результат за последние 4 недели), на предыдущей неделе отток равнялся $240 млн.

В период с 23 по 27 марта индекс МосБиржи вырос на 3% и составил 2401,11 пункта, индекс РТС прибавил 3,4% и достиг 955,34 пункта на фоне снижения доллара до 79,17 руб./$1 (-0,76 рубля). Майская нефть Brent за неделю подешевела на 9,8% или $2,66 (до $24,55 за баррель).

Рынок акций РФ начал торговую неделю с очередного падения индексов, попытка отскока в понедельник не удалась из-за задержки принятия Сенатом США новых стимулирующих мер поддержки экономики на сумму $2 трлн в условиях угрозы рецессии из-за COVID-19. Индекс МосБиржи откатился в район 2250 пунктов, РТС - к 880 пунктам. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство совместно с ЦБ РФ должно подготовить предложения по дополнительному регулированию финрынков.

Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" принял решение об упрощении процедуры выкупа бумаг в рамках buyback, а также о снятии ряда ограничений (программа buyback объемом до $2 млрд была одобрена в августе 2018 года, выкуп продлится по 31 декабря 2020 года).

Федрезерв США заявил, что программа количественного смягчения теперь не будет ограничена каким-либо объемом и регулятор будет выкупать столько активов, сколько потребуется (ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд). Нефть Brent опускалась к $25 за баррель, но потом отскочила к $27,5 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ поставил второй рекорд роста индекса МосБиржи за 11 лет (с марта 2009 года) на фоне ощутимого общемирового отскока фондовых площадок благодаря обещанным Федрезервом мерам по поддержке экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Индекс МосБиржи отскочил выше 2415 пунктов (+7,2%), РТС превысил 965 пунктов (+9,2% - максимальный дневной прирост с января 2016 года). Лидерами ралли и объемов торгов выступили бумаги "Норникеля", взлетевшие на рекордные с октября 2008 года 17%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне предпринимаемых мер американская экономика скоро начнет работать - в течение нескольких недель и быстрее, чем через три-четыре месяца. Нефть Brent поднялась к $27,7 за баррель.

В среду подъем рынка акций РФ вслед за внешними площадками на фоне экстренной помощи Федрезерва американской экономике был ослаблен просевшей нефтью, реакция на телеобращение президента РФ Владимира Путина к нации в связи с ситуацией с коронавирусом в целом оказалась нейтральной, но волатильность вечером возросла. Индекс МосБиржи превысил 2450 пунктов, индекс РТС - 980 пунктов. Путин сообщил, что России удается сдерживать распространение коронавируса на своей территории, но экономика страны из-за последствий эпидемии испытывает сильное давление. Следующая неделя была объявлена нерабочей (по 5 апреля) с сохранением зарплаты, однако транспорт, магазины, аптеки и органы власти в эти "длинные выходные" продолжат работу.

Администрация президента США Трампа и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка $2 трлн. Нефть Brent просела к $27,5 за баррель.

В четверг рынок акций продолжил подъем вслед за фондовыми индексами в США на новостях с внеочередного саммита стран "Группы двадцати" (G20) по вопросам борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19 - лидеры приняли совместное заявление о помощи мировой экономике в размере более $5 трлн. Путин сообщил, что правительство РФ выделит 1,2% ВВП на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, примерно такую же сумму выделяет и ЦБ РФ. Индекс МосБиржи поднялся к 2490 пунктам, РТС - в район 1020 пунктов.

Реакция на вышедшие в США слабые данные по рынку труда оказалась в целом умеренно позитивной за счет спекулятивной игры "быков" в ожидании расширения стимулирующих мер Федрезерва США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США взлетело за неделю с 282 тыс. до 3,283 млн (максимум с начала учета данных в 1967 году) при прогнозах роста на 0,7-1 млн заявок на фоне принятия мер, ограничивающих работу предприятий в условиях вспышки коронавируса.

В лидерах роста на "Мосбирже" выступили обновившие свои максимумы акции ПАО "Полюс" (+10,5%, до 11047,5 рубля) на фоне роста золота выше $1650 за унцию (+1,1%), а также бумаги "Сургутнефтегаза" (+9%).

Сенат США одобрил в ночь на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что после того, как ситуация с распространение COVID-19 будет взята под контроль, экономика США восстановится и ЦБ будет способствовать этому. Пауэлл также отметил, что экономика США, возможно, уже находится в рецессии.

Нефть Brent опустилась ниже $27 за баррель из-за опасений сокращения спроса на сырье, несмотря на принятие пакета стимулов в США.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после мажорной недели, а также на фоне подешевевшей нефти из-за отказа Минэнерго США от ее закупки для стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), поскольку Конгресс не одобрил выделение финансирования на эти цели. Ранее Минэнерго США запросило $3 млрд, чтобы приобрести 77 млн баррелей нефти. Индекс МосБиржи откатился к 2400 пунктам, РТС - в район 955 пунктов.

По итогам недели с 23 по 27 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Полюс" (+28%), Polymetal (+21%), "Норникеля" (+18%); хуже рынка оказались акции "Мостотреста" (-16%), Сбербанка (-8%), АФК "Система" (-6%).

Рынок акций в начале апреля останется высоковолатильным в ожидании отчетов за первый квартал, стимулирующие меры мировых центробанков будут поддерживать финансовые рынки, однако давление на нефть будет оказывать ожидаемое увеличение добычи Саудовской Аравией и другими странами после выхода из сделки ОПЕК+. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2250-2500 пунктов, для индекса РТС - 800-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 марта 2020 года 19:45
Рубль вечером ускорил падение к доллару и евро перед нерабочей неделей и из-за очередного обвала нефти
Москва. 27 марта. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль заметно ускорил темпы падения к бивалютной корзине на закрытии позиций перед нерабочей неделей и из-за очередного обвала цен на нефть.    читать дальше
.
27 марта 2020 года 19:21
Рынок акций РФ в пятницу упал вместе с нефтью, но неделю завершил в "плюсе"
Москва. 27 марта. Рынок акций РФ в пятницу упал вместе с фондовыми площадками Европы и США в рамках фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, а также на фоне стремительно дешевеющей нефти из-за отказа Минэнерго США от ее закупки для стратегического резерва; индекс МосБиржи откатился к рубежу 2400 пунктов.    читать дальше
.
27 марта 2020 года 18:45
Евробонды РФ по итогам недели смогли заметно отскочить благодаря внешним и внутренним факторам
Москва. 27 марта. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели смогли заметно отскочить после сильного падения предыдущих недель благодаря наметившейся локальной стабилизации мировых рынков, а также позитивным внутренним факторам.    читать дальше
.
27 марта 2020 года 18:25
Валютные рынки EM захлестнула очередная волна распродаж - ИК "Велес Капитал"
Валютные рынки EM захлестнула очередная волна распродаж: заметному ухудшению настроений инвесторов способствовали в том числе данные по резкому падению индекса потребительского доверия в США, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 17:53
Комплекс мер G20, по-видимому, направлен на поддержку США, ЕС и Великобритании, а не является глобальным пакетом мер стимулирования - "Ренессанс Капитал"
Объявленный G20 комплекс мер, по-видимому, направлен на поддержку экономики США, ЕС и Великобритании и не является глобальным пакетом мер стимулирования для поддержки тех стран, которые сильнее всего пострадали от вируса в период быстро растущей безработицы, считает главный экономист...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 17:28
ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ТГК-1, но понижает целевую цену на 44%, до 0,015 руб.
ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ТГК-1, но понижает целевую цену на 44%, до 0,015 руб., говорится в комментарии компании. "Отчетность за 2019 г. показала, что рисков в акциях ТГК-1 больше, чем ожидалось ранее, - отмечает аналитик ИК Алексей Адонин. - Впервые за...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 17:01
Беспрецедентное монетарное и фискальное стимулирование может сыграть ключевую роль в прекращении коррекции на рынке акций - "ВТБ Капитал"
Беспрецедентное монетарное и фискальное стимулирование может сыграть ключевую роль в прекращении коррекции на рынке акций, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Для доллара последняя неделя стала худшей с 2009 г., и похоже, что на данном этапе свой максимум он уже прошел. Курс евро к доллару начал...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 16:40
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет в диапазоне 2400-2450 пунктов - ИК "Алго Капитал"
ИК "Алго Капитал" ожидает в пятницу закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2400-2450 пунктов, говорится в комментарии, компании. Индекс Мосбиржи сумел найти поддержку в районе 2420 пунктов, констатирует старший риск-менеджер Виталий Манжос. "В случае дальнейших распродаж в российских акциях он...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 16:16
Credit Suisse: ВВП еврозоны упадет на 4% в 2020г, США - на 0,9%
Аналитики Credit Suisse ухудшили экономические прогнозы и теперь ожидают, что ВВП еврозоны по итогам 2020 года упадет на 4%. По их оценкам, экономика США может сократиться на 0,9% в этом году, сообщается в отчете банка. При этом они отмечают, что докризисный уровень темпов роста ВВП может быть...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 15:47
Коронавирус негативно повлияет на непродовольственный ритейл - ИК "ФИНАМ"
Начал вырисовываться еще один сектор, потенциально готовый к дефолтам - это непродовольственный ритейл, говорится в комментарии ИК "ФИНАМ". "Российский рынок снижается, индекс Мосбиржи в "минусе" на 1,76%, валютный индекс РТС в отрицательной зоне на 2,8%. Помимо нефтяного рынка, оказавшегося под...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 15:42
Рубль слабеет к доллару и евро на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти
Москва. 27 марта. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль уменьшается к бивалютной корзине на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти.    читать дальше
.
27 марта 2020 года 15:20
Оптимизм в акции может прийти с нефтяного рынка - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы отступали вниз от психологически важных отметок 2500 и 1000 пунктов соответственно, следуя за динамикой мировых индикаторов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Оптимизм в ближайшие дни может прийти с нефтяного рынка,...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 14:51
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе - ИК "Фридом Финанс"
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Нефть дважды за эту неделю тестировала уровень 30 долларов, и это движение может вновь повториться. "Коррекции вниз возможны, но ниже 25 долларов...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 14:30
Банковский сектор может испытать стресс без введения регуляторных послаблений - Райффайзенбанк
Аналитики Райффайзенбанка полагают, что без введения регуляторных послаблений в виде разрешения не создавать резервы по просрочке/реструктуризации, не проводить переоценку портфеля ценных бумаг, нарушать нормативы по достаточности капитала ( по крайней мере, для некоторых банков, у которых не...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 14:01
Пока курс останется в диапазоне 77-80 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль продолжает торговаться в диапазоне 77,5-78 руб./$. В пятницу внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) продолжат определять динамику российской валюты, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Аналитики банка в среднесрочной перспективе ждут укрепления...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.