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27 марта 2020 года 18:45

Евробонды РФ по итогам недели смогли заметно отскочить благодаря внешним и внутренним факторам

Москва. 27 марта. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели смогли заметно отскочить после сильного падения предыдущих недель благодаря наметившейся локальной стабилизации мировых рынков, а также позитивным внутренним факторам.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продолжили умеренно подрастать в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, благодаря сохранявшемуся спросу на "защитные" активы, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Начало недели было не совсем благоприятным для инвесторов - цены большинства выпусков российских еврооблигаций снизились на фоне общемирового пессимизма из-за активного распространения коронавируса; лишь отдельные выпуски смогли продемонстрировать ценовой рост. Определенную поддержку долговым рынкам оказали новые заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что программа выкупа активов не будет иметь конкретных ограничений, а выкуп будет осуществляться в объемах, необходимых для стабилизации ситуации. Ранее размер программы количественного смягчения (QE) был ограничен суммой $700 млрд.

Вместе с тем уже во вторник в секторе отечественных евробондов активизировались покупатели благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, чему способствовали действия мировых центробанков по насыщению рынков дешевой ликвидностью. При этом программы были не только объявлены, но и уже пошел активный выкуп активов в рамках данных программ, что привело к притоку на мировые рынки дешевой ликвидности. Кроме того, позитивным фактором для российских еврооблигаций выступало приостановившееся падение мировых цен на нефть, которые смогли оттолкнуться от отметки $25 за баррель сорта Brent.

Отечественные евробонды смотрелись лучше своих "собратьев" из emerging markets, поскольку Россия сохраняет высокие кредитные характеристики, имея большой объем накопленных золотовалютных резервов, низкий уровень госдолга и отсутствие планов относительно новых заимствований. Все это обеспечивает высокий уровень устойчивости российского бюджета в условиях ухудшившейся мировой макроэкономической конъюнктуры.

В середине недели позитивные настроения на рынке сохранились - ценовой рост в "длинных" выпусках евробондов РФ достигал 3-3,5 процентного пункта, а снижение доходностей в среднем составило 15-30 базисных пунктов. Котировки демонстрировали уверенный рост в течение большей части дня, но ближе к концу торгов стали появляться продажи, что вызвало легкую коррекцию от дневных максимумов, но цены все равно остались заметно выше, чем на закрытие 24 марта. Свою роль сыграли внешние факторы, в частности, новая волна падения нефтяных цен, что негативно сказалось и на динамике рубля. Но, с другой стороны, поддержку отечественным евробондам оказывали нулевые, а где-то уже и отрицательные ставки долговых бумаг развитых стран, что заставляет инвесторов искать относительно надежные, но более доходные бумаги emerging markets.

Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали заметный рост благодаря сохранившемуся у глобальных инвесторов "аппетиту к риску". Самые "длинные" выпуски евробондов России прибавили в цене еще порядка 1,5-2 фигур, ценовой рост среднесрочных выпусков составил в среднем около 1-й фигуры. Причем толчком к покупкам послужила публикация в США довольно слабых данных по рынку труда. Тем не менее, это вызвало рост на американском рынке акций, также активизировались покупатели на активы развивающихся стран. Участники рынка в очередной раз стали играть в игру "чем хуже фундаментальные экономические показатели, тем больше будет объем стимулирующих и иного рода программ помощи", что в итоге приведет к еще большей накачке рынков дешевой ликвидностью.

Как сообщило министерство труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко выросло - с 282 тыс. до 3,283 млн. Это является максимальным показателем с начала учета данных в 1967 году. Предыдущий рекорд, составлявший 695 тыс. и зафиксированный в 1982 году, был с легкостью побит сразу в несколько раз. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя на прошлой неделе до 1 млн заявок; респонденты MarketWatch прогнозировали скачок до 2,5 млн.

В последний день недели активность покупателей в секторе российских еврооблигаций снизилась под давлением новой волны падения мировых рынков. При этом котировки большинства выпусков евробондов РФ продемонстрировали в целом боковую динамику, то есть отечественные бумаги вновь оказались в более привилегированном положении по отношению к суверенным евробондам других emerging markets.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 4,37% и составила 113,77% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 101 базисный пункт и 27 марта составил 261 базисный пункт).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 7,15% (их доходность снизилась на 50 базисных пунктов - до 3,93% годовых), с погашением в 2042 году - на 6,52% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 40 базисных пунктов и составил 301 базисный пункт), с погашением в 2047 году - на 9,18% (их доходность снизилась на 57 базисных пунктов и составила 3,8% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 4,88%, подорожав до 106,33% от номинала (его доходность снизилась на 77 базисных пунктов и составила 3,26% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 4,9%, до 107,25% от номинала (их доходность снизилась на 90 базисных пунктов и составила 3,43% годовых), с погашением в 2023 году - на 2,7%, до 106,9% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 77 пунктов и составил 242 базисных пункта).

Динамика цен валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, будет волатильной под давлением нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках капитала, которая, в свою очередь, будет определяться новостями относительно распространения коронавируса и оценок его негативного влияния на глобальную экономику, действиями мировых центробанков с целью стабилизации ситуации, а также сообщениями на тему ценовой войны на нефтяном рынке. В то же время определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать высокие кредитные характеристики России.


Опубликовано: /Финмаркет/
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