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Главная / Мнения аналитиков / Валютные рынки EM захлестнула очередная волна распродаж - ИК "Велес Капитал"
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27 марта 2020 года 18:25
Валютные рынки EM захлестнула очередная волна распродаж - ИК "Велес Капитал"
Валютные рынки EM захлестнула очередная волна распродаж: заметному ухудшению настроений инвесторов способствовали в том числе данные по резкому падению индекса потребительского доверия в США, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Основные мировые индексы, включая котировки нефти, заметно усилили падение к концу дня. В частности, стоимость марки Brent снижалась более чем на 7%, опустившись ниже 25 долларов за баррель, а индексы в США теряли около 4%. "Если в первой половине дня большинство валют EM в целом демонстрировали умеренное снижение (теряли не более 1%), то к окончанию рабочего дня потери валют на развивающихся рынках уже превышали 1%. Заметному ухудшению настроений инвесторов способствовали в том числе данные по резкому падению индекса потребительского доверия в США", - отмечает эксперт. Ускорил свое снижение и рубль вслед за новой волной падения цены на нефть. К 18:00 отечественная валюта теряла более 2%, а американская валюта пыталась закрепиться на рубеже в 79 руб. На локальном межбанковском рынке индикативная ставка MosPrime o/n продолжила свой рост, прибавив с периода проведения основных налоговых платежей марта уже более 25 б.п. Банк России в пятницу не проводил операций "тонкой настройки", однако анонсировал проведение 30 марта аукциона РЕПО с лимитом на 500 млрд руб. и возвратом средств через неделю.
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Компании упоминаемые в новости: ТГК-1
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27 марта 2020 года 19:48
Рынок акций РФ на неделе отыграл часть мартовского падения вместе с мировыми площадками благодаря экономическим стимулам ведущих центробанков в борьбе с ожидаемым замедлением глобальной экономики из-за распространения китайского коронавируса. Сдерживающим фактором для "быков" выступила слабая нефть из-за падения спроса и ожиданий роста ее добычи с апреля. читать дальше
.27 марта 2020 года 19:45
Рубль вечером ускорил падение к доллару и евро перед нерабочей неделей и из-за очередного обвала нефти
Москва. 27 марта. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль заметно ускорил темпы падения к бивалютной корзине на закрытии позиций перед нерабочей неделей и из-за очередного обвала цен на нефть. читать дальше
.27 марта 2020 года 19:21
Москва. 27 марта. Рынок акций РФ в пятницу упал вместе с фондовыми площадками Европы и США в рамках фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, а также на фоне стремительно дешевеющей нефти из-за отказа Минэнерго США от ее закупки для стратегического резерва; индекс МосБиржи откатился к рубежу 2400 пунктов. читать дальше
.27 марта 2020 года 18:45
Москва. 27 марта. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели смогли заметно отскочить после сильного падения предыдущих недель благодаря наметившейся локальной стабилизации мировых рынков, а также позитивным внутренним факторам. читать дальше
.27 марта 2020 года 17:53
Комплекс мер G20, по-видимому, направлен на поддержку США, ЕС и Великобритании, а не является глобальным пакетом мер стимулирования - "Ренессанс Капитал"
Объявленный G20 комплекс мер, по-видимому, направлен на поддержку экономики США, ЕС и Великобритании и не является глобальным пакетом мер стимулирования для поддержки тех стран, которые сильнее всего пострадали от вируса в период быстро растущей безработицы, считает главный экономист... читать дальше
.27 марта 2020 года 17:28
ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ТГК-1, но понижает целевую цену на 44%, до 0,015 руб.
ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ТГК-1, но понижает целевую цену на 44%, до 0,015 руб., говорится в комментарии компании. "Отчетность за 2019 г. показала, что рисков в акциях ТГК-1 больше, чем ожидалось ранее, - отмечает аналитик ИК Алексей Адонин. - Впервые за... читать дальше
.27 марта 2020 года 17:01
Беспрецедентное монетарное и фискальное стимулирование может сыграть ключевую роль в прекращении коррекции на рынке акций - "ВТБ Капитал"
Беспрецедентное монетарное и фискальное стимулирование может сыграть ключевую роль в прекращении коррекции на рынке акций, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Для доллара последняя неделя стала худшей с 2009 г., и похоже, что на данном этапе свой максимум он уже прошел. Курс евро к доллару начал... читать дальше
.27 марта 2020 года 16:40
ИК "Алго Капитал" ожидает в пятницу закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2400-2450 пунктов, говорится в комментарии, компании. Индекс Мосбиржи сумел найти поддержку в районе 2420 пунктов, констатирует старший риск-менеджер Виталий Манжос. "В случае дальнейших распродаж в российских акциях он... читать дальше
.27 марта 2020 года 16:16
Аналитики Credit Suisse ухудшили экономические прогнозы и теперь ожидают, что ВВП еврозоны по итогам 2020 года упадет на 4%. По их оценкам, экономика США может сократиться на 0,9% в этом году, сообщается в отчете банка. При этом они отмечают, что докризисный уровень темпов роста ВВП может быть... читать дальше
.27 марта 2020 года 15:47
Начал вырисовываться еще один сектор, потенциально готовый к дефолтам - это непродовольственный ритейл, говорится в комментарии ИК "ФИНАМ". "Российский рынок снижается, индекс Мосбиржи в "минусе" на 1,76%, валютный индекс РТС в отрицательной зоне на 2,8%. Помимо нефтяного рынка, оказавшегося под... читать дальше
.27 марта 2020 года 15:42
Москва. 27 марта. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль уменьшается к бивалютной корзине на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти. читать дальше
.27 марта 2020 года 15:20
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы отступали вниз от психологически важных отметок 2500 и 1000 пунктов соответственно, следуя за динамикой мировых индикаторов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Оптимизм в ближайшие дни может прийти с нефтяного рынка,... читать дальше
.27 марта 2020 года 14:51
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе - ИК "Фридом Финанс"
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Нефть дважды за эту неделю тестировала уровень 30 долларов, и это движение может вновь повториться. "Коррекции вниз возможны, но ниже 25 долларов... читать дальше
.27 марта 2020 года 14:30
Аналитики Райффайзенбанка полагают, что без введения регуляторных послаблений в виде разрешения не создавать резервы по просрочке/реструктуризации, не проводить переоценку портфеля ценных бумаг, нарушать нормативы по достаточности капитала ( по крайней мере, для некоторых банков, у которых не... читать дальше
.27 марта 2020 года 14:01
Рубль продолжает торговаться в диапазоне 77,5-78 руб./$. В пятницу внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) продолжат определять динамику российской валюты, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Аналитики банка в среднесрочной перспективе ждут укрепления... читать дальше
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