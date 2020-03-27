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27 марта 2020 года 15:42

Рубль слабеет к доллару и евро на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти

Москва. 27 марта. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль уменьшается к бивалютной корзине на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 78,21 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 74,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,1 руб./EUR1, подорожав на 69 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 72,03 копейки - до 81,76 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на период с субботы, 28 марта, до понедельника, 30 марта, на 98,98 копейки, до 77,7325 руб./$1, и уменьшил курс евро на 22,59 копейки, до 85,7389 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях ухудшения внешнего фона и дешевеющей нефти. Инвесторы фиксируют прибыль после существенного роста в предыдущие дни, вызванного обширными мерами по стимулированию национальных экономик и финансовых рынков со стороны большинства ведущих мировых центробанков.

Страны G20 по итогам первого в истории виртуального саммита заявили накануне, что вкладывают "более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии". В коммюнике по итогам саммита сказано, что страны G20 намерены "делать все возможное и использовать все доступные инструменты политики, чтобы минимизировать экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный рост, поддержать стабильность рынка".

Лидеры G20 попросили глав центробанков и министерств финансов своих стран "на регулярной основе" координировать разработку плана действий G20 по преодолению последствий пандемии COVID-19.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг начал выкуп облигаций в рамках экстренной программы объемом 750 млрд евро, призванной поддержать экономику еврозоны в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. "ЕЦБ изучит все варианты и возможности, чтобы поддержать экономику и помочь ей справиться с этим беспрецедентным шоком", - говорится в заявлении ЕЦБ.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в телевизионном интервью на канале NBC, что экономика США восстановится и ЦБ будет способствовать этому. Федрезерв продолжит кредитование и поможет изменить ситуацию после того, как ситуация с распространением COVID-19 будет взята под контроль.

Тем временем, Институт международных финансов (IIF) в четверг ухудшил прогноз роста мировой экономики в этом году. Теперь эксперты ожидают снижения мирового ВВП на 1,5%, в том числе падение экономик развитых стран составит 3,3%, а рост развивающихся стран - всего 1,1%.

ЦБ РФ 25 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,28 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Банк России с 10 марта 2020 года приступил к продаже валюты на рынке в рамках упреждающих мер. Упреждающая продажа валюты проводится в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Первые четыре дня регулятор продавал валюту на 3,6-3,7 млрд рублей ежедневно, 16 марта увеличил дневной объем продажи до 5,5 млрд рублей, 17 марта - до 5,6 млрд рублей, 18 марта - до 7,7 млрд рублей. Банк России 19 марта резко увеличил продажу валюты на рынке, совершив операции на 13,7 млрд рублей. 20 марта ЦБ РФ продал валюту на 13,31 млрд рублей, 23 марта - на 13,76 млрд рублей, 24 марта - на 13,36 млрд рублей.

Нефть эталонных марок снижается в пятницу. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК упала на 1,19% - до $28,31 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,71% - до $22,44 за баррель.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, предупреждают, что мир находится на грани исчерпания свободного места для хранения невостребованной нефти - это случится всего лишь через три месяца.

Тем временем, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что влияние коронавируса на падение спроса на нефть уже в феврале было довольно значительным, и предлагаемые партнерами по ОПЕК+ ограничения по добыче нефти в 0,6-1,5 млн баррелей в сутки были "каплей в море".

По словам Сорокина, сейчас наблюдается падение спроса на нефть в объеме до 15 млн баррелей в сутки, а в ближайшие недели падение достигнет 20 млн баррелей в сутки - это несопоставимо с предлагавшимися ограничениями по добыче.

"...Внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) продолжают определять динамику российской валюты. В среднесрочной перспективе мы ждем укрепления рубля с текущих уровней, но в краткосрочной перспективе курс останется в диапазоне 77-80 руб./$1 без ощутимого изменения внешних условий. Умеренные риски новой волны распродаж сохраняются, но поддержка курса со стороны ЦБ РФ поможет удержать рубль от существенного ослабления, а меры крупнейших регуляторов поддерживают финансовые рынки по всему миру, что сказывается на спросе на российские активы", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"...В преддверии выходных и связанной с ними неопределенности по динамике распространения вируса градус оптимизма у инвесторов несколько снижается, ограничивая потенциал дальнейшего восстановления курса рубля. (. . .) Выходные будут крайне показательны для будущей динамики рубля. В большинстве стран, являющихся эпицентром распространения коронавируса, меры карантина к началу следующей недели будут действовать уже более двух недель, что должно начать приводить к устойчивому замедлению темпов распространения вируса", - подчеркивает аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов заметно увеличились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК почти не изменились. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 6,25% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 8 б.п. - до 6,34% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 6,52% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 6,68 годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению с четвергом - 6,77% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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