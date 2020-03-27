Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет в диапазоне 2400-2450 пунктов - ИК "Алго Капитал"

ИК "Алго Капитал" ожидает в пятницу закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2400-2450 пунктов, говорится в комментарии, компании.

Индекс Мосбиржи сумел найти поддержку в районе 2420 пунктов, констатирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

"В случае дальнейших распродаж в российских акциях он будет "цепляться" за следующие круглые отметки 2410, 2400 пунктов. Однако его основное внутридневное движение, скорее всего, уже завершено. До конца дня локальному фондовому рынку еще предстоит отыграть публикацию финального мартовского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 мск). В целом же мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2400-2450 пунктов", - пишет В. Манжос.