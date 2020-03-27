Коронавирус негативно повлияет на непродовольственный ритейл - ИК "ФИНАМ"

Начал вырисовываться еще один сектор, потенциально готовый к дефолтам - это непродовольственный ритейл, говорится в комментарии ИК "ФИНАМ".

"Российский рынок снижается, индекс Мосбиржи в "минусе" на 1,76%, валютный индекс РТС в отрицательной зоне на 2,8%. Помимо нефтяного рынка, оказавшегося под сильным давлением из-за низких цен, начал вырисовываться еще один сектор, потенциально готовый к дефолтам. Это непродовольственный ритейл. Выраженное снижение трафика, сокращение потребительских расходов, закрытие на период карантина, ослабление рубля - все это намекает на то, что мы, вероятно, недосчитаемся как минимум нескольких заметных игроков по итогу этой пандемии. - пишет директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. - Если говорить про публичные компании на российском рынке, то под давлением оказались, прежде всего, "М.Видео" и "Детский мир". А вот международные маркетплейсы из текущих событий могут извлечь существенную пользу нарастив клиентскую базу, в фокусе внимания должны быть "Амазон", "Алибаба", JD.com, Mercadolibre и выделим отдельно российский "Яндекс". Американские рынки откроются снижением в пределах 2%, волатильность будет оставаться достаточно высокой, часть спекулянтов постараются закрыть свои позиции на текущем трехдневном ралли. Такой же стратегии последует и часть крупных инвесторов, понимающих риски переноса позиций через эти выходные в текущих условиях. Никаких крупных корпоративных отчетов на пятницу не запланировано, поэтому ждать какой-то заметной поддержки рынкам со стороны новостного поля пока не приходится".