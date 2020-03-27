Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе - ИК "Фридом Финанс"

Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Нефть дважды за эту неделю тестировала уровень 30 долларов, и это движение может вновь повториться.

"Коррекции вниз возможны, но ниже 25 долларов - все менее вероятно, - полагает аналитик компании Валерий Емельянов. - Рынок заложил в текущую цену весь основной негатив, включая возможный провал спроса на нефть до 20 млн баррелей (20% мирового потребления) на горизонте нескольких недель. В текущей ситуации основные сюрпризы для рынка могут быт связаны с позитивом, соответственно ближайшая цель 32,5 доллара за баррель - самый вероятный сценарий".