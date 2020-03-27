.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Банковский сектор может испытать стресс без введения регуляторных послаблений - Райффайзенбанк
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале ускорился до 3,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,3% после повышения на 1,1% в январе. Результат оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение всего на 1,3%.
 
S&P подтвердило рейтинги России "BBB-" , прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. "BBB-" является нижней ступенью рейтинга...
 
Процедуру личного банкротства предлагают упростить
Минэкономразвития России предлагает расширить круг граждан, которые смогут проходить процедуру банкротства во внесудебном или упрощенном порядке. Она должна быть доступна гражданам с долгами от 50 тыс. рублей до 700 тыс. рублей, а не до 500 тыс....
 
Падение продаж товаров категории "люкс" превысит 20%
Мировой рынок категории "персональный люкс" – одежды, обуви, часов и аксессуаров – в этом году может упасть на 20–25% до 226 млрд евро, пишут "Ведомости", приводя прогнозы из исследования консалтинговой компании Bain & Co. В прошлом году он...
 
27 марта 2020 года 14:30

Банковский сектор может испытать стресс без введения регуляторных послаблений - Райффайзенбанк

Аналитики Райффайзенбанка полагают, что без введения регуляторных послаблений в виде разрешения не создавать резервы по просрочке/реструктуризации, не проводить переоценку портфеля ценных бумаг, нарушать нормативы по достаточности капитала ( по крайней мере, для некоторых банков, у которых не было запаса по капиталу даже до марта) банковский сектор испытает сильный дискомфорт от того, что даже небольшая часть реального сектора экономики не сможет своевременно исполнить свои долговые обязательства (это как минимум приведет к снижению процентных и комиссионных платежей), говорится в обзоре банка.

"Введение различного рода послаблений как регуляторных, так и монетарных в текущих условиях является общим и логичным ответом регуляторов разных стран на реализующиеся последствия от распространения коронавируса", - полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 марта 2020 года 17:28
ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ТГК-1, но понижает целевую цену на 44%, до 0,015 руб.
ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ТГК-1, но понижает целевую цену на 44%, до 0,015 руб., говорится в комментарии компании. "Отчетность за 2019 г. показала, что рисков в акциях ТГК-1 больше, чем ожидалось ранее, - отмечает аналитик ИК Алексей Адонин. - Впервые за...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 17:01
Беспрецедентное монетарное и фискальное стимулирование может сыграть ключевую роль в прекращении коррекции на рынке акций - "ВТБ Капитал"
Беспрецедентное монетарное и фискальное стимулирование может сыграть ключевую роль в прекращении коррекции на рынке акций, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Для доллара последняя неделя стала худшей с 2009 г., и похоже, что на данном этапе свой максимум он уже прошел. Курс евро к доллару начал...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 16:40
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет в диапазоне 2400-2450 пунктов - ИК "Алго Капитал"
ИК "Алго Капитал" ожидает в пятницу закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2400-2450 пунктов, говорится в комментарии, компании. Индекс Мосбиржи сумел найти поддержку в районе 2420 пунктов, констатирует старший риск-менеджер Виталий Манжос. "В случае дальнейших распродаж в российских акциях он...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 16:16
Credit Suisse: ВВП еврозоны упадет на 4% в 2020г, США - на 0,9%
Аналитики Credit Suisse ухудшили экономические прогнозы и теперь ожидают, что ВВП еврозоны по итогам 2020 года упадет на 4%. По их оценкам, экономика США может сократиться на 0,9% в этом году, сообщается в отчете банка. При этом они отмечают, что докризисный уровень темпов роста ВВП может быть...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 15:47
Коронавирус негативно повлияет на непродовольственный ритейл - ИК "ФИНАМ"
Начал вырисовываться еще один сектор, потенциально готовый к дефолтам - это непродовольственный ритейл, говорится в комментарии ИК "ФИНАМ". "Российский рынок снижается, индекс Мосбиржи в "минусе" на 1,76%, валютный индекс РТС в отрицательной зоне на 2,8%. Помимо нефтяного рынка, оказавшегося под...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 15:42
Рубль слабеет к доллару и евро на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти
Москва. 27 марта. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль уменьшается к бивалютной корзине на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти.    читать дальше
.
27 марта 2020 года 15:20
Оптимизм в акции может прийти с нефтяного рынка - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы отступали вниз от психологически важных отметок 2500 и 1000 пунктов соответственно, следуя за динамикой мировых индикаторов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Оптимизм в ближайшие дни может прийти с нефтяного рынка,...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 14:51
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе - ИК "Фридом Финанс"
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Нефть дважды за эту неделю тестировала уровень 30 долларов, и это движение может вновь повториться. "Коррекции вниз возможны, но ниже 25 долларов...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 14:01
Пока курс останется в диапазоне 77-80 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль продолжает торговаться в диапазоне 77,5-78 руб./$. В пятницу внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) продолжат определять динамику российской валюты, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Аналитики банка в среднесрочной перспективе ждут укрепления...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 13:31
Нефтегазовые облигации РФ лучше спозиционированы против низких цен на нефть по сравнению с 2014–2016 гг. - Газпромбанк
Спреды к суверенным бумагам пока выросли умеренно в сравнении с тем, что было в 2014–2016 гг., благодаря лучшему состоянию экономики, техническим особенностям рынка и более сильному финансовому положению некоторых эмитентов, говорится в обзоре Газпромбанка. "Доходность нефтегазовых облигаций...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 13:08
Выходные будут крайне показательны для будущей динамики рубля - "Нордеа банк"
Выходные будут крайне показательны для будущей динамики рубля, говорится в обзоре "Нордеа банка". В большинстве стран, являющихся эпицентром распространения коронавируса, меры карантина к началу следующей недели будут действовать уже более 2 недель, что должно начать приводить к устойчивому...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 12:43
Нерабочая неделя в России при открытых биржах может повысить волатильность рубля - РФПИ
Фактор анонсированной нерабочей недели при открытых биржах может привести к снижению ликвидности за счет отсутствия корпоративных потоков, что в условиях продолжающихся продаж валюты со стороны ЦБ способно повысить волатильность курса российской валюты, говорится в комментарии главного экономиста...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 12:30
Крупнейшие российские "голубые фишки", скорее всего, не будут откладывать выплату дивидендов - "Атон"
Основная идея поправок к закону об АО, которые были в четверг одобрены Госдумой, заключается в повышении гибкости компаний в части распределения денежных потоков/дивидендов в условиях экономической турбулентности, отмечают в своем обзоре аналитики "Атона". "В то же время мы не думаем, что...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 12:18
Xtellus Capital подняла рейтинг ADS VEON до "покупать" в связи с падением котировок
(добавлен текст после 2-го абзаца) Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,9 до $2 за штуку, сообщается в обзоре компании. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с...    читать дальше
.
27 марта 2020 года 12:10
Аэрофлот в текущих рыночных условиях не выглядит привлекательной инвестиционной идеей - "Атон"
"Аэрофлот" в текущих рыночных условиях не выглядит привлекательной инвестиционной идеей, сообщается в обзоре "Атона". "Операционные результаты "Аэрофлота" за февраль 2020 года, как и ожидалось, оказались слабыми и, по сути, не являются репрезентативными, поскольку "Аэрофлот" и другие...    читать дальше
.
Страница 1 из 13
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.