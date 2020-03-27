Крупнейшие российские "голубые фишки", скорее всего, не будут откладывать выплату дивидендов - "Атон"

Основная идея поправок к закону об АО, которые были в четверг одобрены Госдумой, заключается в повышении гибкости компаний в части распределения денежных потоков/дивидендов в условиях экономической турбулентности, отмечают в своем обзоре аналитики "Атона". "В то же время мы не думаем, что крупнейшие российские "голубые фишки" решат отложить выплаты, поэтому основная их часть придется на июнь-июль", - пишут они.

Срок выплаты дивидендов по акциям АО для доверительных управляющих и других акционеров может быть увеличен в этом году до 90 дней с даты закрытия реестра. Эта норма содержится в поправках к закону об АО, которые были в четверг одобрены Госдумой, отмечают специалисты "Атона". Согласно действующему законодательству, срок выплаты дивидендов не должен превышать 10 рабочих дней для номинального держателя и доверительного управляющего и 25 рабочих дней для других акционеров.