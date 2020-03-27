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27 марта 2020 года 11:59

Рынок акций РФ утром снижается вместе с нефтью, индекс РТС протестировал 1000п

Москва. 27 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается в рамках фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, слабый спрос обязан вновь дешевеющей нефти из-за отката Минэнерго США от ее закупки для стратегического резерва; индекс РТС протестировал в снижении рубеж 1000 пунктов на фоне ослабления рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2471,38 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1002,13 пункта (-1,5%, минимум сессии - 995,8 пункта); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,6%.

Доллар подрос до 77,69 рубля (+0,22 рубля).

Подешевели рублевые акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4% и -2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%).

Подорожали бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Мосбиржи" (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%).

В США в четверг торги завершились существенным подъемом индексов (на 5,6-6,4%), несмотря на слабые данные с рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе взлетело с 282 тыс. до 3,283 млн (максимум с начала учета данных в 1967 году) при прогнозах роста на 0,7-1 млн заявок на фоне принятия мер, ограничивающих работу предприятий в условиях вспышки коронавируса.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в интервью CNBC, что рекордный скачок числа заявок на пособие по безработице за минувшую неделю не является теми данными, на которых нужно фокусироваться, поскольку они отражают период до утверждения властями программы помощи экономике.

Между тем министерство торговли США оставило неизменной оценку роста ВВП страны в четвертом квартале 2019 года - на уровне 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют опубликованные в четверг окончательные данные.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в телевизионном интервью на канале NBC в четверг заявил, что экономика США, возможно, уже находится в рецессии. Однако это не типичный спад, поскольку правительство попросило людей самоизолироваться для общественного блага. В определенный момент распространение коронавируса будет под контролем - и экономика будет восстанавливаться.

Он заявил, что Федрезерв продолжит кредитование и поможет изменить ситуацию после того, как ситуация с распространением COVID-19 будет взята под контроль.

В Азии в пятницу рост индексов продолжился (японский Nikkei 225 вырос на 3,9%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%), но "минусуют" после ралли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2,1-2,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 1,2%).

Инвесторы ждут принятия властями США масштабного пакета мер для поддержки экономики на фоне продолжающегося распространения коронавируса.

За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 61 тыс. 832 человек, скончавшихся - на 2 тыс. 922.

По итогам саммита лидеры стран G20 приняли совместное заявление, что принятые меры на фоне пандемии дадут мировой экономике более $5 трлн. Главы центробанков и министры финансов стран G20 будут регулярно координировать свои действия в ответ на пандемию, достигнута договоренность о расширении производства медпродукции по доступным ценам для борьбы с коронавирусом.

Нефть утром в пятницу продолжает снижение, вызванное решением Минэнерго США отказаться от закупки нефти для стратегического резерва; цена Brent находится более чем на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $26,04 за баррель (-1,1% и -3,8% в четверг), майская цена WTI - $22,81 за баррель (+0,9% и -7,7% накануне).

Минэнерго США сообщило накануне, что отказывается от тендера на закупку нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), поскольку Конгресс не одобрил выделение финансирования на эти цели. Министр энергетики страны Дэн Бруйетт ранее запросил $3 млрд, чтобы приобрести 77 млн баррелей нефти.

Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Игорь Галактионов, нефть остается под давлением на фоне тревожных заявлений от Международного энергетического агентства (МЭА), а также приостановки закупок нефти в американский стратегический резерв.

По оценке МЭА, из-за ценовой войны между РФ и Саудовской Аравией предложение может вырасти на 3 млн б/с, несмотря на падение спроса. Минэнерго США подтвердило приостановку закупки нефти для SPR, поскольку Конгресс США отказался финансировать данную инициативу, на которую предлагалось направить около $3 млрд. Ранее по инициативе президента США Минэнерго объявило о планах по закупке 77 млн баррелей для SPR в целях поддержки американской нефтяной отрасли в условиях низких цен и падения спроса из-за карантина.

Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что мировой спрос может упасть на 20%, поскольку 3 млрд человек находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Он призвал Саудовскую Аравию помочь стабилизировать рыночную ситуацию.

С технической точки зрения нефть остается достаточно слабой, и в случае сохранения ключевых негативных факторов котировки Brent могут повторно протестировать отметку $25 за баррель в ближайшие дни, считает Галактионов.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, никаких фундаментальных поводов для роста рынков акций нет, поскольку коронавирус продолжает победоносное шествие по миру, а отчетности американских компаний за первый квартал обещают быть очень слабыми. Поэтому рост в США можно объяснить исключительно действием мер по накачке ликвидностью финансовой системы.

На российском рынке акций удивительным выглядит тот факт, что на неделе выросли акции нефтяных компаний, хотя сама нефть Brent не подает никаких признаков даже желания подойти к отметке $30 за баррель. До начала восстановления нефтяных котировок, а это вряд ли произойдет ранее второго полугодия, включать "нефтянку" в среднесрочные портфели не рекомендуется, считает эксперт.

В пятницу стоит сократить длинные позиции по акциям. Как американский, так и российский рынок хорошо отскочили от достигнутых минимумов, поэтому назрела фиксация спекулятивной прибыли. В понедельник негативно на российский рынок может подействовать резкий рост числа заболевших в России. Страна пока не прошла пика прироста заболеваемости, и совсем не исключено, что властями РФ будут приняты новые, быть может, более жесткие меры по ограничению распространения пандемии, считает Антонов.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что есть вероятность фиксации прибыли.

Страны "Большой двадцатки" по итогам совещания накануне пообещали влить в мировую экономику порядка $5 трлн для смягчения последствий коронавируса. Стимулирующие меры на данный момент являются одной из немногих причин для роста рискованных активов. Статистика пятницы, тем временем, показала падение прибыли промышленных компаний Китая в феврале с начала текущего года на 38,3%.

Нефть Brent остается в коридоре $25,5-29 за баррель, инвесторы опасаются, что взлет числа обращений за пособиями по безработице в США предвещает ослабление спроса в крупнейшей экономике мира. Судя по фьючерсам на американские индикаторы, настроения в пятницу смещаются в сторону фиксации прибыли по рискованным активам. Ближайшими поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают уровни 2420 и 950 пунктов, отмечает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, американскому индексу Dow Jones осталось преодолеть каких-то 5%, чтобы выйти в "бычий" рынок. "Пожар" на Уолл-стрит постепенно угасает под давлением денежных вливаний ФРС, что чувствуют и рынки за пределами США. Глава Федрезерва США заявил, что у американского регулятора еще остались инструменты влияния на ситуацию. На неделе до 25 марта баланс ФРС увеличился до рекордных $5,3 трлн по сравнению с $4,7 трлн неделей ранее. По словам Джерома Пауэлла, ограничением для ФРС, по сути, являются лишь аппетиты Минфина. Однако лимитов там пока не наблюдается. Сенат одобрил пакет экономических мер на $2,2 трлн, который, вероятно, будет финансироваться за счет условного "печатного станка" ФРС.

Для рынка акций РФ важным моментом является обсуждение в Госдуме изменений в законе "Об акционерных обществах". Предлагается увеличить сроки выплат дивидендов до 90 дней, а также отложить крайний срок проведения собраний акционеров с июня на сентябрь. В какой-то мере это может опечалить рынок, но в целом, если говорить о частном сегменте, то инвесторы особо не обращают внимание на сроки выплат дивидендов в текущем году, или даже на ожидаемую прибыль. Частыми запросами являются идеи обмена валюты на рубли с последующим инвестированием в российские акции. То есть текущие цены кажутся многим частным лицам относительно низкими и долгосрочно привлекательными.

Попытки нефти подрасти пока выглядят неубедительными. Лидеры G20 пообещали поддержку глобальной экономике (или своим экономикам) на уровне $5 трлн. Однако нефть не может игнорировать тот факт, что в США, например, объем автомобильного трафика в основных городах упал более чем на 80%. Скорее всего, в апреле будет пик спада спроса на нефть, который в Goldman Sachs оценивают более чем в 17 млн б/с. Затем уже начнется постепенное восстановление спроса, которое сможет привести к устойчивому повышению котировок, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-2,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,3% и +4,5% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 16,171 млрд рублей (из них 3,233 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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