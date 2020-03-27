Сокращение капзатрат на 2020г может оказать поддержку дивидендным выплатам НЛМК - "БКС Глобал Маркетс"

Сокращение капзатрат на 2020г может оказать поддержку дивидендным выплатам НЛМК, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Сокращение капзатрат может оказать поддержку дивидендным выплатам, размер которых привязан к соотношению Чистый долг/EBITDA, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Таким образом, новость позитивна для компании, особенно в условиях роста волатильности".

НЛМК отозвал прогноз объема инвестиционной программы на 2020 г., который составлял $1,1-1,2 млрд, и планирует снизить ориентир капзатрат, говорится в пресс-релизе компании. Запуск ряда новых проектов развития может быть отложен. В то же время компания продолжит реализацию запланированных на 2020 г. крупных капитальных ремонтов в доменном и сталеплавильном производстве.