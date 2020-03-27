Нефтяные котировки растут, отыгрывая позитивные новости с саммита G20 - БКС

Вечером в четверг лидеры G20 провели экстренный саммит для обсуждения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, напоминает эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В итоговом заявлении участники встречи пообещали финансовые вливания более $5 трлн в мировую экономику. В пятницу с утра нефтяные котировки частично восстанавливают потери, отыгрывая позитивную новость. С утра фьючерсы на Brent растут на 1,2% к ценам закрытия предыдущего торгового дня.

"Нефтяные котировки в четверг оставались под давлением на фоне тревожных заявлений от Международного энергетического агентства (МЭА), а также приостановки закупок нефти в американский стратегический резерв. Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что мировой спрос может упасть на 20%, поскольку 3 млрд человек находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Он призвал Саудовскую Аравию помочь стабилизировать рыночную ситуацию", - отмечает аналитик "БКС Брокер".

"Сегодня 3 млрд человек в мире заблокированы. В результате этого мы вполне можем увидеть, что где-то в течение года спрос упадет, как некоторые говорят, примерно на 20 млн б/с", - цитирует Reuters главу МЭА. - "Будучи президентом G20 в этом году, можно было бы ожидать, что Саудовская Аравия окажет конструктивную поддержку стабилизации мировых нефтяных рынков на основе их прошлых действий". По оценке МЭА, из-за ценовой войны между РФ и Саудовской Аравией предложение может вырасти на 3 млн б/с, несмотря на падение спроса.

Минэнерго США в четверг подтвердило приостановку закупки нефти для стратегического резерва США. Конгресс США отказался финансировать данную инициативу, на которую предлагалось направить около $3 млрд. По сообщению ведомства, закупка может быть произведена только после соответствующего одобрения со стороны законодателей.

Ранее по инициативе президента США Минэнерго объявило о планах по закупке 77 млн баррелей для стратегического нефтяного резерва (SPR) в целях поддержки для американской нефтяной отрасли в условиях низких цен и падения спроса из-за карантина. На первом этапе планировалось закупить 30 млн баррелей до конца марта. Второй этап закупок планировалось провести через 60-90 дней.

"Нефть остается с технической точки зрения достаточно слабой, - указывает И. Галактионов. - На часовом графике четко видно снижение максимумов, что указывает на затухающую активность покупателей при сохраняющемся давлении со стороны продавцов. На фоне сохранения ключевых негативных факторов котировки могут повторно протестировать отметку $25 за баррель в ближайшие дни".