Утренние прогнозы: небольшое отклонение

На открытие торгов пятницы аналитики прогнозируют небольшое отклонение, но не советуют переносить длинные позиции по акциям через выходные.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Индексы Азии растут, хотя падение на австралийском рынке вызывает вопросы. Нефть остаётся под давлением, но, как минимум, перестала встречать любой негатив обвалом. Американская финансовая система постепенно успокаивается, находясь под искусственным денежным вентилированием ФРС. Вероятно, что пятницу российский рынок акций начнёт день небольшим ростом, чтобы завершить неделю около отметки 2500 пунктов по индексу Мосбиржи".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с отклонением в пределах 1%, в диапазоне 2465-2515 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2520, 2550 пунктов. Неоднозначный внешний фон способствует открытию индекса Мосбиржи с умеренным по нынешним меркам отклонением. Позднее указанный индекс может перейти в состояние консолидации недалеко от ближайшего значимого уровня 2500 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы снижаются примерно на 1,5%, но при этом находятся на уровнях нашего закрытия в четверг. Поэтому откроется наш рынок примерно на уровнях закрытия. Интересным является и тот факт, что последние сессии с утра американские фьючерсы торгуются на отрицательной территории, но затем неизменно выбираются в плюсовую зону. Однако под вечер мы все же советовали бы сократить длинные позиции по акциям. Как американский, так и российский рынки хорошо отскочили от достигнутых минимумов, поэтому вот-вот стоит ждать фиксации спекулятивной прибыли. Поводом для нее может стать все та же негативная статистика по распространению коронавируса".