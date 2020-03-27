27 марта 2020 года 09:52
Утренние прогнозы: небольшое отклонение
На открытие торгов пятницы аналитики прогнозируют небольшое отклонение, но не советуют переносить длинные позиции по акциям через выходные.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Индексы Азии растут, хотя падение на австралийском рынке вызывает вопросы. Нефть остаётся под давлением, но, как минимум, перестала встречать любой негатив обвалом. Американская финансовая система постепенно успокаивается, находясь под искусственным денежным вентилированием ФРС. Вероятно, что пятницу российский рынок акций начнёт день небольшим ростом, чтобы завершить неделю около отметки 2500 пунктов по индексу Мосбиржи".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с отклонением в пределах 1%, в диапазоне 2465-2515 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2520, 2550 пунктов. Неоднозначный внешний фон способствует открытию индекса Мосбиржи с умеренным по нынешним меркам отклонением. Позднее указанный индекс может перейти в состояние консолидации недалеко от ближайшего значимого уровня 2500 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы снижаются примерно на 1,5%, но при этом находятся на уровнях нашего закрытия в четверг. Поэтому откроется наш рынок примерно на уровнях закрытия. Интересным является и тот факт, что последние сессии с утра американские фьючерсы торгуются на отрицательной территории, но затем неизменно выбираются в плюсовую зону. Однако под вечер мы все же советовали бы сократить длинные позиции по акциям. Как американский, так и российский рынки хорошо отскочили от достигнутых минимумов, поэтому вот-вот стоит ждать фиксации спекулятивной прибыли. Поводом для нее может стать все та же негативная статистика по распространению коронавируса".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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27 марта 2020 года 17:28
ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ТГК-1, но понижает целевую цену на 44%, до 0,015 руб., говорится в комментарии компании. "Отчетность за 2019 г. показала, что рисков в акциях ТГК-1 больше, чем ожидалось ранее, - отмечает аналитик ИК Алексей Адонин. - Впервые за... читать дальше
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27 марта 2020 года 17:01
Беспрецедентное монетарное и фискальное стимулирование может сыграть ключевую роль в прекращении коррекции на рынке акций, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".
"Для доллара последняя неделя стала худшей с 2009 г., и похоже, что на данном этапе свой максимум он уже прошел. Курс евро к доллару начал... читать дальше
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27 марта 2020 года 16:40
ИК "Алго Капитал" ожидает в пятницу закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2400-2450 пунктов, говорится в комментарии, компании.
Индекс Мосбиржи сумел найти поддержку в районе 2420 пунктов, констатирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.
"В случае дальнейших распродаж в российских акциях он... читать дальше
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27 марта 2020 года 16:16
Аналитики Credit Suisse ухудшили экономические прогнозы и теперь ожидают, что ВВП еврозоны по итогам 2020 года упадет на 4%.
По их оценкам, экономика США может сократиться на 0,9% в этом году, сообщается в отчете банка.
При этом они отмечают, что докризисный уровень темпов роста ВВП может быть... читать дальше
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27 марта 2020 года 15:47
Начал вырисовываться еще один сектор, потенциально готовый к дефолтам - это непродовольственный ритейл, говорится в комментарии ИК "ФИНАМ".
"Российский рынок снижается, индекс Мосбиржи в "минусе" на 1,76%, валютный индекс РТС в отрицательной зоне на 2,8%. Помимо нефтяного рынка, оказавшегося под... читать дальше
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27 марта 2020 года 15:42
Москва. 27 марта. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль уменьшается к бивалютной корзине на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти. читать дальше
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27 марта 2020 года 15:20
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы отступали вниз от психологически важных отметок 2500 и 1000 пунктов соответственно, следуя за динамикой мировых индикаторов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Оптимизм в ближайшие дни может прийти с нефтяного рынка,... читать дальше
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27 марта 2020 года 14:51
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Нефть дважды за эту неделю тестировала уровень 30 долларов, и это движение может вновь повториться.
"Коррекции вниз возможны, но ниже 25 долларов... читать дальше
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27 марта 2020 года 14:30
Аналитики Райффайзенбанка полагают, что без введения регуляторных послаблений в виде разрешения не создавать резервы по просрочке/реструктуризации, не проводить переоценку портфеля ценных бумаг, нарушать нормативы по достаточности капитала ( по крайней мере, для некоторых банков, у которых не... читать дальше
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27 марта 2020 года 14:01
Рубль продолжает торговаться в диапазоне 77,5-78 руб./$. В пятницу внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) продолжат определять динамику российской валюты, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
Аналитики банка в среднесрочной перспективе ждут укрепления... читать дальше
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27 марта 2020 года 13:31
Спреды к суверенным бумагам пока выросли умеренно в сравнении с тем, что было в 2014–2016 гг., благодаря лучшему состоянию экономики, техническим особенностям рынка и более сильному финансовому положению некоторых эмитентов, говорится в обзоре Газпромбанка.
"Доходность нефтегазовых облигаций... читать дальше
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27 марта 2020 года 13:08
Выходные будут крайне показательны для будущей динамики рубля, говорится в обзоре "Нордеа банка". В большинстве стран, являющихся эпицентром распространения коронавируса, меры карантина к началу следующей недели будут действовать уже более 2 недель, что должно начать приводить к устойчивому... читать дальше
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27 марта 2020 года 12:43
Фактор анонсированной нерабочей недели при открытых биржах может привести к снижению ликвидности за счет отсутствия корпоративных потоков, что в условиях продолжающихся продаж валюты со стороны ЦБ способно повысить волатильность курса российской валюты, говорится в комментарии главного экономиста... читать дальше
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27 марта 2020 года 12:30
Основная идея поправок к закону об АО, которые были в четверг одобрены Госдумой, заключается в повышении гибкости компаний в части распределения денежных потоков/дивидендов в условиях экономической турбулентности, отмечают в своем обзоре аналитики "Атона". "В то же время мы не думаем, что... читать дальше
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27 марта 2020 года 12:18
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,9 до $2 за штуку, сообщается в обзоре компании.
Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с... читать дальше
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