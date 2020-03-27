Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут вновь подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 27 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут вновь подрасти благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы подскочили примерно на 6% по итогам торгов в четверг, несмотря на публикацию данных о росте количества новых заявок на пособие по безработице более чем на 3 млн. Как сообщило министерство труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко выросло - с 282 тыс. до 3,283 млн. Это является максимальным показателем с начала учета данных в 1967 году. Предыдущий рекорд, составлявший 695 тыс. и зафиксированный в 1982 году, был с легкостью побит сразу в несколько раз. Причем еще несколько недель назад число недельных заявок находилось ниже 200 тыс. - около минимума за 50 лет.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в интервью CNBC, что рекордный скачок числа заявок на пособие по безработице за минувшую неделю не является теми данными, на которых нужно фокусироваться, поскольку они отражают период до утверждения властями программы помощи экономике.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в телевизионном интервью на канале NBC в четверг заявил, что экономика, возможно, уже находится в рецессии. Однако это не типичный спад, поскольку правительство попросило людей самоизолироваться для общественного блага. В определенный момент распространение коронавируса будет под контролем - и экономика будет восстанавливаться. Он заявил, что Федрезерв продолжит кредитование и поможет изменить ситуацию после того, как ситуация с распространением COVID-19 будет взята под контроль. "ФРС усердно работает, чтобы поддержать вас сейчас, и наша политика будет очень важна, когда начнется восстановление, - она сделает его максимально сильным", - сказал Пауэлл, отвечая на вопрос, каким будет его послание американцам в это трудное время.

Помимо этого, Сенат Конгресса США после проволочек, связанных с урегулированием очередных разногласий между республиканцами и демократами, одобрил в ночь на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн. Законопроект теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - сказал президент Дональд Трамп на брифинге в среду.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в пятницу, следуя за динамикой американских индексов. Инвесторы ждут принятия властями США масштабного пакета мер для поддержки экономики на фоне продолжающегося распространения коронавируса. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%. Японский индекс Nikkei 225 укрепился на 2,69%. Южнокорейский индикатор Kospi растет на 0,4%. Между тем австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 5,3%.

По состоянию на 8:00 мск пятницы в мире насчитывалось 518 тыс. 378 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 23 тыс. 537, поправились более 111 тыс., сообщила газета South China Morning Post. За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 61 тыс. 832 человек, скончавшихся - на 2 тыс. 922.

В свою очередь нефть эталонных марок умеренно восстанавливается в цене в ходе азиатских торгов в пятницу после снижения накануне, связанного с решением Минэнерго США отказаться от закупки нефти для стратегического резерва. Минэнерго США сообщило накануне, что отказывается от тендера на закупку нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), поскольку Конгресс не одобрил выделение финансирования на эти цели. Министр энергетики страны Дэн Бруйетт ранее запросил $3 млрд, чтобы приобрести 77 млн баррелей нефти.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $26,44 за баррель, что на 0,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы снизились в цене на 3,8%, до $26,34 за баррель - минимума закрытия с 18 марта. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,95% - до $23,04 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 7,7%, до $22,6 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,559 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,543 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 марта вырос на 0,52% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,54%, поднявшись до 651,997 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+4%), "РЖД-001P-16R" (+2,98%), "ГТЛК-001Р-15" (+1,77%), "РЖД-23" (+1,6%) и "РЖД-001P-05R" (+1,43%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1,65%), "МТС-001P-10" (-1,46%) и "ЕвроХим-001P-03" (-1,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России в полном объеме разместил выпуск облигаций серии ИОС-IMOEX-asn_PRT-18m-001Р-234R на 150 млн рублей и 79,16% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р_229R номинальным объемом 2 млрд рублей на 1 млрд 583,199 млн рублей. Облигации серии ИОС-IMOEX-asn_PRT-18m-001Р-234R гасятся в сентябре 2020года. Облигации серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р_229R гасятся в апреле 2025 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона облигаций серии 234R установлена на уровне 0,01% годовых, серии 229R - 0,9464% годовых. По выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом 1,7 трлн рублей.

"Роснано" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 6,5 млрд рублей в размере 8,75% годовых. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Длительность 1-го купонного периода составит 76 дней, 2-16-й купонные периоды - квартальные. По выпуску предусмотрена оферта в декабре 2020 года. Сбор заявок на облигации проходил с 25 по 26 марта. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен с не менее 5 млрд рублей до не более 6,5 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 31 марта.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 27-го купона облигаций 29-й серии в размере 3,3% годовых. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,1% годовых. Облигации размещены на 35 лет и имеют квартальные купоны. Ставки 2-132-го купонов рассчитываются как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

ВЭБ приобрел в рамках оферты 14 млн 993,328 тыс. облигаций 10-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, ВЭБ выкупил 99,95% выпуска. Банк разместил 10-летние облигации 10-й серии объемом 15 млрд рублей в октябре 2011 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 5,92% годовых.