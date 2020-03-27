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27 марта 2020 года 10:34
БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг DR Норникеля, Северстали, НЛМК, ММК, Полюса и акций Polymetal до "покупать", снизил рейтинг акций РусАла до "продавать"
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний металлургического и горнодобывающего секторов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "Полюса", а также акций Polymetal (MOEX: POLY), Highland Gold Mining (HGM) и Petropavlovsk рекомендация (рейтинг) была повышена аналитиками до "покупать". В то же время для акций "РусАла" (MOEX: RUAL) рекомендация была понижена до "продавать". Рекомендации для бумаг других компаний секторов были оставлены без изменений: "продавать" для акций Evraz, "держать" для GDR "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) и "покупать" для акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS). Как отмечается в обзоре, золотодобытчики по-прежнему остаются защитной инвестицией, несмотря на недавнюю просадку, и восстановятся одними из первых на фоне усиления опасений по поводу рецессии вкупе с распространением коронавируса. "Благодаря низким мультипликаторам и ограниченной потребности в инвестициях, "Полюс" и Polymetal оказались в одном ряду с самыми интересными дивидендными историями среди мировых золотодобывающих компаний, а их дивидендная доходность может достичь 6-7% и даже потенциально больше", - пишут аналитики. Между тем на втором месте по привлекательности в секторе металлургии и горной добычи, как отмечают эксперты, стоят стальные компании: даже при наличии высоких рисков снижения цен на железную руду и сталь в ближайшие недели (порядка 20% и 10% соответственно) акции производителей листовой стали выглядят привлекательно. По их мнению, сектор стали располагает мощными защитными свойствами от обвала в случае рецессии, в основном за счет большой зависимости от китайского рынка, который первый победил коронавирус после шестинедельного сражения. "Мы отмечаем высокую вероятность введения Китаем стимулирующих мер (некоторые уже были объявлены), что должно обеспечить восстановление потребления стали в Китае, даже несмотря на слабость внешних рынков, которая может продлиться еще четыре-шесть недель, если динамика распространения вируса не изменится", - говорится в обзоре. Аналитики отдают предпочтение бумагам производителей листового проката - "Северстали", НЛМК и ММК (диапазон их мультипликатора M2M P/E (по спотовым ценам и валютном курсу) 4-5,3x выглядит очень низким и в случае падения мировых цен на сталь на 10%, эти значения поднимутся лишь незначительно - до 5-6,3x при дивидендной доходности на 12 месяцев порядка 12-15%) и отмечают их сильную устойчивость в силу экспортного характера сектора, благодаря которому ослабление рубля крайне выгодно для металлургов. "После недавней волны обесценения российской валюты сформировался обоснованный потенциал роста внутренних цен, особенно на продукцию с высокой добавленной стоимостью (холодный прокат, включая сталь с полимерным покрытием и оцинковкой), что должно помочь компаниям ограничить негативный эффект для прибыли. Даже при падении мировых цен на сталь на 10% (внутренние цены на горячекатаный прокат в Китае - до $450/т, российские экспортные - на 20% до $385/т) рентабельность по EBITDA этих компаний останется на уровне около 30%", - полагают эксперты. Говоря об алмазном секторе, аналитики полагают, что он быстро восстановится, так как "люди все равно будут жениться", а коронавирус вряд ли сможет так быстро убить "алмазную историю" (хотя риски присутствуют). "Те, кто решил отложить помолвку и свадьбу, вероятно, сделают предложения и поженятся чуть позже, после того как ситуация нормализуется (это можно назвать "пополнением запасов свадеб" по аналогии со складскими запасами сырьевых товаров) и отложенный спрос на алмазы вернется на рынок. Более того, сейчас люди неплохо сэкономят на несостоявшихся путешествиях и накопят средства для будущих покупок даже в условиях рецессии", - говорится в материалах "БКС Глобал Маркетс". Как отмечается в обзоре, учитывая вероятность снижения мировых рисков в течение двух-трех месяцев, "АЛРОСА" может оказаться среди первых бумаг, выигрывающих от восстановления интереса инвесторов к рынку акций. Риск слабых результатов сайтов также отчасти нивелируются экспортным характером деятельности компании: у "АЛРОСА" долларовая выручка и по большей части рублевые расходы. В сегменте цветных металлов, по данным отчета инвестбанка, информационная эффективность стала заметно выше, ситуация адекватно заложена в цену на текущих уровнях. "Мы лишь отмечаем, что в случае нарастания глобальных рецессионных рисков негативные тренды в сырьевых ценах усилятся, что приведет к снижению цен еще на 10% в ближайшие 1-2 месяца", - пишут аналитики. "Китай - не такой большой игрок на рынке цветных металлов в сравнении со сталью, и потенциальные стимулы вряд ли будут столь же эффективными в этой области, что создает более высокие риски падения. Более того, угроза рецессии может вызвать продажи в металлах (включая финансовые позиции через открытие коротких позиций)", - добавляют они. Эксперты рекомендуют покупать "Норникель" благодаря высокому коэффициенту дивидендных выплат даже в худшем случае за счет дешевого рубля. Они отмечают, что компания относится к экспортерам с высокой рентабельностью, а ее мультипликаторы уже находятся на разумном уровне около 7x P/E. "Цены на палладий вызывают опасения, поскольку могут растерять весь рост последних месяцев, и компания остается одной из наиболее чувствительных к динамике цен на этот металл, так как его доля в структуре прибыли составляет около 46% против 25% у никеля и 22% у меди", - говорится в обзоре. "РусАл - компания с высокой операционной эффективностью, но не на том рынке, так как исторически рынок алюминия - один из самых слабых. По спотовым ценам P/E "РусАла" составляет 8x, без учета "Норникеля" бизнес убыточен. Таким образом, доля в "Норникеле" стоит в два раза больше собственной капитализации. Такой расклад объясняется мощным оттоком денежных средств из основного бизнеса ($0,8 млрд в год), а поддержку оказывают лишь дивиденды "Норникеля" ($1,1 млрд) - все по спотовым ценами и валютным курсам", - следует из материалов инвестбанка. В секторе производителей труб эксперты "БКС Глобал Маркетс" отмечают краткосрочные риски падения потребления и долгосрочную угрозу роста конкуренции. "Хотя российский трубный рынок не так чувствителен к ценам на нефть, как американский (ТМК весьма удачно продала свой бизнес в США по хорошей цене относительно текущий ситуации), тем не менее чувствительность ощутима. В частности, при текущих ценах на нефть потребление нефтегазовых труб малого и среднего диаметра в России может снизиться на 5-10% в свете новостей об оптимизации капзатрат в нефтегазовом секторе. В сегменте труб большого диаметра, которые используются при транспортировке нефти на большие расстояния спрос, вероятно, будет стабильным, однако ограничен обслуживанием уже построенных трубопроводов", - пишут они. Кроме того, на долгосрочном горизонте аналитики видят риски усиления конкуренции, поскольку три основных проекта добавляют 40% к мощностям ТМК по производству бесшовных труб - основное направление для компании. В то же время вследствие низких цен на нефть эти проекты могут быть заморожены, что создает риск навеса для ТМК в текущих условиях.
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК, НЛМК, Северсталь, РУСАЛ, Трубная МетКомп, ММК, Норильский Никель ГМК, Highland Gold Mining, Полюс, Petropavlovsk, Polymetal Int, Evraz
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