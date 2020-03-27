Стоит ждать фиксации спекулятивной прибыли на рынке акций - "Алор Брокер"

Американский и российский рынки хорошо отскочили от достигнутых минимумов, поэтому вот-вот стоит ждать фиксации спекулятивной прибыли, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Американские фьючерсы снижаются примерно на 1,5%, но при этом находятся на уровнях нашего закрытия в четверг. Поэтому откроется наш рынок примерно на уровнях закрытия. Интересным является и тот факт, что последние сессии с утра американские фьючерсы торгуются на отрицательной территории, но затем неизменно выбираются в плюсовую зону. Однако под вечер мы все же советовали бы сократить длинные позиции по акциям. Как американский, так и российский рынки хорошо отскочили от достигнутых минимумов, поэтому вот-вот стоит ждать фиксации спекулятивной прибыли. Поводом для нее может стать все та же негативная статистика по распространению коронавируса", - пишет Алексей Антонов.