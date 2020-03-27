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Главная / Мнения аналитиков / Стоит ждать фиксации спекулятивной прибыли на рынке акций - "Алор Брокер"
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27 марта 2020 года 09:36
Стоит ждать фиксации спекулятивной прибыли на рынке акций - "Алор Брокер"
Американский и российский рынки хорошо отскочили от достигнутых минимумов, поэтому вот-вот стоит ждать фиксации спекулятивной прибыли, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Американские фьючерсы снижаются примерно на 1,5%, но при этом находятся на уровнях нашего закрытия в четверг. Поэтому откроется наш рынок примерно на уровнях закрытия. Интересным является и тот факт, что последние сессии с утра американские фьючерсы торгуются на отрицательной территории, но затем неизменно выбираются в плюсовую зону. Однако под вечер мы все же советовали бы сократить длинные позиции по акциям. Как американский, так и российский рынки хорошо отскочили от достигнутых минимумов, поэтому вот-вот стоит ждать фиксации спекулятивной прибыли. Поводом для нее может стать все та же негативная статистика по распространению коронавируса", - пишет Алексей Антонов.
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27 марта 2020 года 17:28
ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ТГК-1, но понижает целевую цену на 44%, до 0,015 руб.
ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ТГК-1, но понижает целевую цену на 44%, до 0,015 руб., говорится в комментарии компании. "Отчетность за 2019 г. показала, что рисков в акциях ТГК-1 больше, чем ожидалось ранее, - отмечает аналитик ИК Алексей Адонин. - Впервые за... читать дальше
.27 марта 2020 года 17:01
Беспрецедентное монетарное и фискальное стимулирование может сыграть ключевую роль в прекращении коррекции на рынке акций - "ВТБ Капитал"
Беспрецедентное монетарное и фискальное стимулирование может сыграть ключевую роль в прекращении коррекции на рынке акций, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Для доллара последняя неделя стала худшей с 2009 г., и похоже, что на данном этапе свой максимум он уже прошел. Курс евро к доллару начал... читать дальше
.27 марта 2020 года 16:40
ИК "Алго Капитал" ожидает в пятницу закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2400-2450 пунктов, говорится в комментарии, компании. Индекс Мосбиржи сумел найти поддержку в районе 2420 пунктов, констатирует старший риск-менеджер Виталий Манжос. "В случае дальнейших распродаж в российских акциях он... читать дальше
.27 марта 2020 года 16:16
Аналитики Credit Suisse ухудшили экономические прогнозы и теперь ожидают, что ВВП еврозоны по итогам 2020 года упадет на 4%. По их оценкам, экономика США может сократиться на 0,9% в этом году, сообщается в отчете банка. При этом они отмечают, что докризисный уровень темпов роста ВВП может быть... читать дальше
.27 марта 2020 года 15:47
Начал вырисовываться еще один сектор, потенциально готовый к дефолтам - это непродовольственный ритейл, говорится в комментарии ИК "ФИНАМ". "Российский рынок снижается, индекс Мосбиржи в "минусе" на 1,76%, валютный индекс РТС в отрицательной зоне на 2,8%. Помимо нефтяного рынка, оказавшегося под... читать дальше
.27 марта 2020 года 15:42
Москва. 27 марта. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль уменьшается к бивалютной корзине на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти. читать дальше
.27 марта 2020 года 15:20
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы отступали вниз от психологически важных отметок 2500 и 1000 пунктов соответственно, следуя за динамикой мировых индикаторов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Оптимизм в ближайшие дни может прийти с нефтяного рынка,... читать дальше
.27 марта 2020 года 14:51
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе - ИК "Фридом Финанс"
Цель для цен на нефть 32,5 доллара за баррель является самым вероятным сценарием в блишайшей перспективе, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Нефть дважды за эту неделю тестировала уровень 30 долларов, и это движение может вновь повториться. "Коррекции вниз возможны, но ниже 25 долларов... читать дальше
.27 марта 2020 года 14:30
Аналитики Райффайзенбанка полагают, что без введения регуляторных послаблений в виде разрешения не создавать резервы по просрочке/реструктуризации, не проводить переоценку портфеля ценных бумаг, нарушать нормативы по достаточности капитала ( по крайней мере, для некоторых банков, у которых не... читать дальше
.27 марта 2020 года 14:01
Рубль продолжает торговаться в диапазоне 77,5-78 руб./$. В пятницу внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) продолжат определять динамику российской валюты, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Аналитики банка в среднесрочной перспективе ждут укрепления... читать дальше
.27 марта 2020 года 13:31
Нефтегазовые облигации РФ лучше спозиционированы против низких цен на нефть по сравнению с 2014–2016 гг. - Газпромбанк
Спреды к суверенным бумагам пока выросли умеренно в сравнении с тем, что было в 2014–2016 гг., благодаря лучшему состоянию экономики, техническим особенностям рынка и более сильному финансовому положению некоторых эмитентов, говорится в обзоре Газпромбанка. "Доходность нефтегазовых облигаций... читать дальше
.27 марта 2020 года 13:08
Выходные будут крайне показательны для будущей динамики рубля, говорится в обзоре "Нордеа банка". В большинстве стран, являющихся эпицентром распространения коронавируса, меры карантина к началу следующей недели будут действовать уже более 2 недель, что должно начать приводить к устойчивому... читать дальше
.27 марта 2020 года 12:43
Фактор анонсированной нерабочей недели при открытых биржах может привести к снижению ликвидности за счет отсутствия корпоративных потоков, что в условиях продолжающихся продаж валюты со стороны ЦБ способно повысить волатильность курса российской валюты, говорится в комментарии главного экономиста... читать дальше
.27 марта 2020 года 12:30
Крупнейшие российские "голубые фишки", скорее всего, не будут откладывать выплату дивидендов - "Атон"
Основная идея поправок к закону об АО, которые были в четверг одобрены Госдумой, заключается в повышении гибкости компаний в части распределения денежных потоков/дивидендов в условиях экономической турбулентности, отмечают в своем обзоре аналитики "Атона". "В то же время мы не думаем, что... читать дальше
.27 марта 2020 года 12:18
(добавлен текст после 2-го абзаца) Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,9 до $2 за штуку, сообщается в обзоре компании. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с... читать дальше
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