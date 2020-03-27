Торги по индексу Мосбиржи начнутся в пятницу с отклонения в пределах 1% - ИК "Алго Капитал"

Неоднозначный внешний фон способствует открытию индекса Мосбиржи в пятницу с умеренным по нынешним меркам отклонением, позднее индекс может перейти в состояние консолидации, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с отклонением в пределах 1%, в диапазоне 2465-2515 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2520, 2550 пунктов. Неоднозначный внешний фон способствует открытию индекса Мосбиржи с умеренным по нынешним меркам отклонением. Позднее указанный индекс может перейти в состояние консолидации недалеко от ближайшего значимого уровня 2500 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним индикатором для участников локальных торгов во второй половине пятницы останется динамика нефтяных котировок. "Как показал вчерашний опыт, свежая статистика из США не оказывает решающего влияния на динамику ключевых фондовых рынков. И все же стоит обратить внимание на публикацию финального мартовского значения индекса потребительского доверия от Мичиганского университета (17:00 мск)", - отмечает В. Манжос.