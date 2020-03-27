Brent подорожала до $26,55 за баррель

Американские фондовые индексы подскочили примерно на 6% по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в пятницу. Нефть эталонных марок умеренно восстанавливается в цене в ходе азиатских торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы подскочили примерно на 6% по итогам торгов в четверг, несмотря на публикацию данных о росте количества новых заявок на пособие по безработице более чем на 3 млн.

Как сообщалось, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко выросло - с 282 тыс. до 3,283 млн, говорится в отчете министерства труда США. Это является максимальным показателем с начала учета данных в 1967 году.

Предыдущий рекорд, составлявший 695 тыс. и зафиксированный в 1982 году, был с легкостью побит сразу в несколько раз. Причем еще несколько недель назад число недельных заявок находилось ниже 200 тыс. - около минимума за 50 лет.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя на прошлой неделе на 719 тыс. - до 1 млн - с ранее объявленных 281 тыс. на фоне принятия мер, ограничивающих работу предприятий в условиях вспышки коронавируса. Респонденты MarketWatch прогнозировали скачок показателя до 2,5 млн.

Тем не менее, министр финансов США Стивен Мнучин сказал в интервью CNBC, что рекордный скачок числа заявок на пособие по безработице за минувшую неделю не является теми данными, на которых нужно фокусироваться, поскольку они отражают период до утверждения властями программы помощи экономике.

Между тем министерство торговли США оставило неизменной оценку роста ВВП страны в четвертом квартале 2019 года - на уровне 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют опубликованные в четверг окончательные данные.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в телевизионном интервью на канале NBC в четверг заявил, что экономика, возможно, уже находится в рецессии. Однако это не типичный спад, поскольку правительство попросило людей самоизолироваться для общественного блага. В определенный момент распространение коронавируса будет под контролем - и экономика будет восстанавливаться.

Он заявил, что Федрезерв продолжит кредитование и поможет изменить ситуацию после того, как ситуация с распространением COVID-19 будет взята под контроль.

"ФРС усердно работает, чтобы поддержать вас сейчас, и наша политика будет очень важна, когда начнется восстановление, - она сделает его максимально сильным", - сказал Пауэлл, отвечая на вопрос, каким будет его послание американцам в это трудное время.

Помимо этого, Сенат Конгресса США после проволочек, связанных с урегулированием очередных разногласий между республиканцами и демократами, одобрил в ночь на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн.

Законопроект теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - сказал президент Дональд Трамп на брифинге в среду.

Бумаги сети ресторанов быстрого питания Wendy's Co. подешевели на 3,№%. Компания сообщила, что ее сопоставимые продажи на неделе, завершившейся 22 марта, упали почти на 20%. С начала квартала показатель вырос на 2,8%. Помимо этого, Wendy's отозвала свой прогноз на 2020 год.

Стоимость американского производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности Caterpillar (SPB: CAT) Inc. выросла на 5,6%. Компания отозвала свой прогноз на текущий год, а также сообщила о временном прекращении работы ряда предприятий из-за вспышки коронавируса.

Цена бумаг Expedia Group упала на 2,2%, поскольку эксперты Goldman Sachs ухудшили рекомендацию по акциям компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг вырос на 1351,62 пункта (6,38%) и составил 22552,17 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 154,51 пункта (6,24%) - до 2630,07 пункта.

Nasdaq Composite набрал 413,24 пункта (5,6%) и составил 7797,54 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в ходе торгов в пятницу, следуя за динамикой американских индексов.

Инвесторы ждут принятия властями США масштабного пакета мер для поддержки экономики на фоне продолжающегося распространения коронавируса.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом, из них 54 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны, в провинции Чжэцзян, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,292 тыс. человек, зарегистрировано 81,340 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,174 тыс., заболели 67,801 тыс.

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщил о 91 новом случае заболевания COVID-19. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 9 тыс. 332 человек. Число летальных исходов увеличилось до 139.

По состоянию на 8:00 мск пятницы в мире насчитывалось 518 тыс. 378 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 23 тыс. 537, поправились более 111 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 61 тыс. 832 человек, скончавшихся - на 2 тыс. 922.

Страны G20 намерены координировать меры в экономической сфере, принимаемые для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

В коммюнике по итогам саммита, который прошел в онлайн-формате, сказано, что страны G20 намерены "делать все возможное и использовать все доступные инструменты политики, чтобы минимизировать экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный рост, поддержать стабильность рынка".

"Мы вкладываем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", - сказано в коммюнике.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%.

Котировки акций AIA Group растут на 2,1%, акции AAC Technologies дешевеют на 3,8%. Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings повышаются в цене на 0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 укрепляется на 1,9%.

Капитализация производителя электроники Sony растет на 2,8%, акции Panasonic дорожают на 2,2%. Бумаги телекоммуникационной SoftBank Group укрепляются на 1,9%.

Южнокорейский индикатор Kospi растет на 0,4%.

Цена бумаг LG Display повышается на 2,8%, акции Samsung Electronics дешевеют на 0,3%.

Между тем австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 5,3%.

Стоимость акций нефтепроизводителя Beach Energy снизилась на 5%, акции горнодобывающей компании Rio Tinto потеряли 2,7%.

Нефть эталонных марок умеренно восстанавливается в цене в ходе азиатских торгов в пятницу после снижения накануне, связанного с решением Минэнерго США отказаться от закупки нефти для стратегического резерва.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:10 МСК составляет $26,55 за баррель, что на $0,21 (0,80%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы снизились в цене на $1,05 (3,8%), до $26,34 за баррель - минимума закрытия с 18 марта, по данным Dow Jones Market Data.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,44 (1,95%) - до $23,04 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на $1,89 (7,7%), до $22,6 за баррель.

Оба контракта демонстрировали рост по итогам предыдущих трех сессий.

"С начала 2020 года нефть подешевела на 60% в связи со вспышкой коронавируса и агрессивной ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией", - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга, которого цитирует MarketWatch.

По его мнению, цена WTI может снизиться до отметки $15 к концу июня, "если экономические условия продолжат ухудшатся во втором квартале, а Россия и Саудовская Аравия продолжат вести ценовую войну".

Минэнерго США сообщило накануне, что отказывается от тендера на закупку нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), поскольку Конгресс не одобрил выделение финансирования на эти цели. Министр энергетики страны Дэн Бруйетт ранее запросил $3 млрд, чтобы приобрести 77 млн баррелей нефти.

"Я не думаю, что отмена тендера будет последним словом в закупке для SPR этим летом, - отмечает основатель Rapid Energy Advisory Боб МакНэлли, слова которого приводит Bloomberg. - Администрация Трампа намерена воспользоваться шансом приобрести дешевую нефть".

Тем временем страны G20 по итогам первого в истории виртуального саммита заявили, что вкладывают "более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии".

Институт международных финансов (IIF) в четверг ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в этом году. Теперь эксперты ожидают снижения мирового ВВП на 1,5%, в том числе падение экономик развитых стран составит 3,3%, а рост развивающихся стран - всего 1,1%.