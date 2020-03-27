Raiffeisenbank поднял оценку акций "Энел Россия" на 1%, подтвердив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,15 рубля до 1,16 рубля за штуку на фоне более низких безрисковых ставок, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"На текущий момент компания является уникальной публичной "зеленой историей" среди российских генерирующих компаний со стабильными привлекательными дивидендами (ожидаемая дивдоходность 10% в 2020-2022 годах). Несмотря на падение вместе с рынком, ни развал сделки ОПЕК+, ни коронавирус в целом не должны оказать существенного негативного эффекта на показатели: эффект от коронавируса, если и будет, может быть компенсирован положительным эффектом на цены за электроэнергию от прироста нефтедобычи. Кроме того, остаются возможности для дополнительного роста прогнозной стоимости акций "Энел Россия", которые мы пока не учитываем в оценке: возможная продажа турбинного оборудования в следующем году (даже при 40%-ном дисконте к изначальным затратам на приобретение добавит 10% к капитализации) и дополнительные надбавки к цене продажи Рефтинской угольной станции (до 3 млрд рублей при генерации или ценах, превышающих согласованный уровень)", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 1,09 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,9 рубля за штуку.