Умеренные риски новой распродажи сохраняются, но поддержка курса со стороны ЦБ РФ поможет удержать рубль - Банк "Санкт-Петербург"

Аналитики банка "Санкт-Петербург" в среднесрочной перспективе ждут укрепления рубля с текущих уровней, но отмечают, что в краткосрочной перспективе курс останется в диапазоне 78-80 руб./$ без ощутимого изменения внешних условий.

Умеренные риски новой волны распродаж сохраняются, но поддержка курса со стороны ЦБ РФ поможет удержать рубль от существенного ослабления, а меры крупнейших регуляторов поддерживают финансовые рынки по всему миру, что сказывается на спросе на российские активы, пишут они в своем обзоре.