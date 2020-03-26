Процесс корректировки позиций нерезидентов в ОФЗ, возможно, близится к завершению - "ВТБ Капитал"

Процесс корректировки позиций нерезидентов в ОФЗ, возможно, близится к завершению, если, конечно, не произойдет дальнейшего ухудшения общего спроса на рисковые активы, считают аналитики "ВТБ Капитала".

"Согласно последним данным Национального расчетного депозитария, во вторник чистая продажа ОФЗ иностранными инвесторами сократилась до 8 млрд руб. против 14 млрд руб. в понедельник. Интересно отметить, что нерезиденты практически полностью прекратили продажу длинных облигаций с фиксированным купоном: существенный отток на сумму 1 ,8 млрд руб. был зарегистрирован только из одного выпуска в данном сегменте, ОФЗ-26212. На наш взгляд, это может являться предварительным признаком того, что процесс корректировки позиций нерезидентов близится к завершению, если, конечно, не произойдет дальнейшего ухудшения общего спроса на рисковые активы", - говорится в обзоре инвестбанка. Кроме того, в нем отмечается, что основной отток инвестиций во вторник пришелся на короткие ОФЗ-ПД, включая ОФЗ-26214 (-4,5 млрд руб.) и ОФЗ-26217 (-1,8 млрд руб.).