Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, бумаги "Полюса" обновили максимум

Москва. 26 марта. Рынок акций РФ утром в четверг возобновил снижение вслед за мировыми площадками и нефтью на фоне проблем с принятием пакета мер для стимулирования американской экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19; лидерами отката выступают акции "Аэрофлота", а растут "защитные" бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившим максимумы "Полюсом".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2427,84 пункта (-1%), индекс РТС - 973,38 пункта (-0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,9%.

Доллар подрос до 78,52 рубля (+0,27 рубля).

Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в виртуальном саммите "группы двадцати", который председатель G20 Саудовская Аравия решила экстренно созвать для выработки мер по борьбе с коронавирусом (15:00 МСК).

Известно, что свое участие в видеосаммите также подтвердил президент США Дональд Трамп. Среди участников будут главы Испании, Иордании, Сингапура и Швейцарии, представители международных организаций, в том числе ООН, ВОЗ, ВТО, МВФ.

Подешевели рублевые акции "Аэрофлота" (-5,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2%), "Мосбиржи" (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,5%).

Выросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,4% и +3% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3%, до 10,293 тыс. рублей), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%).

В США индексы накануне показали смешанную динамику, при этом Dow Jones (+2,4%) впервые с февраля продемонстрировал рост второй день подряд.

Индексы отступили от сессионных максимумов в последние минуты торгов на фоне проблем с принятием пакета мер, направленного на стимулирование американской экономики (в ходе сессии Dow Jones поднимался более чем на 6%, S&P 500 прибавлял более 5%).

В США на настоящий момент зафиксировано 60 тыс. 115 случаев заражения коронавирусом и 827 летальных исходов, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. При этом сообщается о 354 выздоровевших.

Опережают США по числу зараженных COVID-19 лишь Китай (более 81,6 тыс.) и Италия (почти 75 тыс.). Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что новым эпицентром распространения COVID-19 могут стать США.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 4,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%, китайский Shanghai Composite - 0,6%), снижаются Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE теряют 2-2,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 2,1%).

Инвесторы ждут публикации данных о количестве американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, которые позволят оценить последствия пандемии COVID-19 для экономики США.

Сенат США после проволочек, связанных с урегулированием разногласий между республиканцами и демократами, одобрил в ночь на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн.

Законопроект теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - сказал в свою очередь президент Дональд Трамп на брифинге в среду.

В четверг также дешевеет нефть из-за опасений сокращения спроса на сырье, несмотря на принятие пакета стимулов в США; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $26,68 за баррель (-2,6% и +0,9% в среду), майская цена WTI - $23,85 за баррель (-2,6% и +2% накануне).

Вышедшие накануне вечером данные Минэнерго США показали рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,623 млн баррелей при прогнозах увеличения на 2,5-3 млн баррелей; резервы бензина и дистиллятов сократились чуть меньше ожиданий.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, отскок как российского, так и американского рынков акций, похоже, завершился. В четверг индикаторы возобновили снижение в отсутствие позитивных новостей для инвесторов, вновь короткие позиции актуальны для бумаг "Норникеля", "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка.

Путин объявил следующую неделю выходной и анонсировал меры поддержки бизнеса. Скорее всего, инициативы президента помогут снизить темпы развития пандемии и сократят число банкротств прежде всего малого и среднего бизнеса. Но в экономике все взаимосвязано, поэтому за данные шаги придется расплачиваться рублю, поскольку инициативы главы государства вызовут снижение поступлений доходов в бюджет. Кроме того, Росстат зафиксировал увеличение темпов роста инфляции - на фоне обвала рубля другого быть и не могло. С учетом того, что нефть даже не пытается протестировать отметку $30 за баррель, можно ожидать роста доллара выше отметки 80 руб./$1.

Нефть Brent нащупала для себя комфортный диапазон $26-28 за баррель, в котором остается последние дни. Однако равновесие это шаткое. Нефтяные трейдеры проигнорировали весь общемировой позитив, что говорит о полном отсутствии желания покупать, даже спекулятивно. Поэтому при появлении негативной информации котировки нефти быстро уйдут под отметку $25 за баррель. Поводов для удорожания нефти не будет никаких, если Россия и Саудовская Аравия не сядут за стол переговоров, считает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич отмечает, что в США практически принят пакет помощи на $2 трлн (Сенат одобрил данный пакет и теперь ожидается его принятие в Палате представителей, где голосование должно пройти в пятницу). Трамп заявил, что в случае необходимости правительство готово запросить больше средств для стабилизации экономики. Что же касается Центробанков, то они повсеместно проводят смягчение денежно-кредитной политики, как через снижение ставок, так и через различные программы количественного смягчения. ФРС объявил "безлимитную" программу по выкупу активов, многие регуляторы рассматривают возможности покупки не только облигаций.

Активное распространение коронавируса за пределами Китая продолжается, в самой КНР ситуация уже взята под контроль и наблюдаются низкие темпы роста заболеваемости. Инвесторам пока сложно оценить реальные конечные потери мировой экономики от пандемии. В результате, по широкому спектру активов у них нет ценовых ориентиров для покупок. В сложившихся обстоятельствах можно говорить лишь о коррекционном росте и временном улучшении конъюнктуры на мировых финансовых рынках.

В четверг в США выйдут данные по заявкам на пособие по безработице (15:30 МСК), и инвесторы ожидают "ужасных" исторических рекордов, которые могут вызвать активизацию продаж. Вторым фактором выступает видеоконференция G20 (начало в 15:00 МСК), по итогам которой рынки могут получить словесные интервенции относительно стимулирующих мер.

Индекс МосБиржи утром в четверг просел в диапазон 2400-2450 пунктов, а динамику в конце дня определят статистика по экономике США и словесные интервенции представителей ведущих экономических стран, отмечает Зварич.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на рынках остаются тревожными на фоне распространения коронавируса в США, а также ожиданий существенного роста числа недельных обращений за пособиями по безработице. Последнее свидетельствовало бы о резком ухудшении ситуации на национальном рынке труда.

Сенат США в итоге одобрил масштабный пакет стимулирующих мер, по которому теперь состоится голосование в Палате представителей. Американские законодатели увлеклись принятием пакета мер экономического стимулирования и пока не комментируют возможные действия США в ценовом противостоянии России и Саудовской Аравии, что способствует боковому движению нефти.

Панические настроения вроде покинули рынки, но пессимизм может вспыхнуть вновь. В частности, в четверг в США ожидаются крайне слабые данные по заявкам на пособие по безработице - вплоть до роста показателя первичных обращений с 281 тыс. до более чем 1 млн. Пессимистичные экономические сигналы хотя и ожидаемы, но могут вызвать новую волну продаж. Ближайшими поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают уровни 2420 и 950 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи в четверг - 2300-2550 пунктов, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-4,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,3%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-3,9%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,8%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-3,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+5,2%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+4,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 16,05 млрд рублей (из них 4,443 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).