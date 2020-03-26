Adobe Systems: облачный хайтек не сдается - ГК "ФИНАМ"

Adobe Systems в последние демонстрирует двухзначные темпы роста финансовых показателей, несмотря на трудности в мировой экономике, и регулярно превосходит консенсус-прогнозы, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Эксперты инвесткомпании ожидают сохранения данного тренда, при этом драйвером роста станет сегмент цифрового маркетинга.

"Сильный баланс и высокие денежные потоки позволят Adobe и далее проявлять активность в сегменте M&A, не забывая при этом направлять значительные средства на выплаты акционерам. Акции Adobe относительно привлекательно оценены", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Игорь Додонов.

Adobe Systems - ведущий мировой разработчик программных продуктов для графического дизайна, редактирования фото и видео, веб-разработки. ПО компании представлено широким спектром решений, популярных у миллионов специалистов в разных отраслях.

Несколько лет назад Adobe кардинально изменила бизнес-модель и теперь получает большую часть выручки от подписки. Это позволило компании снизить волатильность и повысить предсказуемость выручки, улучшив показатели рентабельности, говорится в комментарии.