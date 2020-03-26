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26 марта 2020 года 10:24

Рубль утром слабеет к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти и неоднозначных сигналов с внешних рынков

Москва. 26 марта. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть и неоднозначных сигналов с внешних рынков в ожидании телеконференции лидеров государств G-20.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,39-78,8 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 78,77 руб./$1 (+51,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 85,81 руб./EUR1 (+70,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 60,19 копейки к уровню закрытия среды, до 81,93 рубля.

Доллар при этом оказался на 97,47 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,6565 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти и в ожидании телеконференции лидеров государств G-20. США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, на предстоящей в четверг в режиме видеоконференции встрече G20 намерены оказать давление на Саудовскую Аравию, чтобы она ограничила объявленный рост производства нефти.

Во вторник Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом ситуацию на мировых энергетических рынках, говорится в заявлении Госдепартамента.

Госсекретарь Помпео и кронпринц сосредоточили внимание на необходимости сохранения стабильности на мировых энергетических рынках. Госсекретарь подчеркнул, что Саудовская Аравия, как председатель G20 и важный энергетический лидер, обладает реальной возможностью успокоить глобальные энергетические и финансовые рынки, когда мир столкнулся с серьезной экономической неопределенностью", - отмечается в документе.

Сенат США после проволочек, связанных с урегулированием очередных разногласий между республиканцами и демократами, одобрил ночью на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн.

Документ теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - сказал в свою очередь президент Дональд Трамп на брифинге в среду.

Законопроект предусматривает увеличение пособий по безработице на $600 в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на $350 млрд, выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в четверг. Беспокойство по поводу сокращения спроса на нефть в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 нивелировало оптимизм, связанный с принятием в США пакета помощи экономике почти на $2 трлн, говорят аналитики.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 1,57%, до $29,52 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2,29% - до $23,93 за баррель.

По словам старшего рыночного аналитика Price Futures Group Фила Флинна, нефтяной рынок "пытается сбалансировать влияние исторического падения спроса" в связи с COVID-19.

Как сообщило министерство энергетики США накануне, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,6 млн баррелей, увеличившись девятую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в среднем прогнозировали рост на 2,5 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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