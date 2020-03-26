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Главная / Мнения аналитиков / Котировки нефти могут повторно протестировать отметку $25 за баррель в ближайшие дни - БКС
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26 марта 2020 года 10:12
Котировки нефти могут повторно протестировать отметку $25 за баррель в ближайшие дни - БКС
Нефтяные фьючерсы продолжают демонстрировать слабость, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. "На часовом графике четко видно снижение максимумов, что указывает на затухающую активность покупателей при сохраняющемся давлении со стороны продавцов. На фоне сохранения ключевых негативных факторов котировки могут повторно протестировать отметку $25 за баррель в ближайшие дни", - пишет специалист компании. Тупик в переговорах между бывшими участниками сделки ОПЕК+ Саудовской Аравией и Россией сохраняется. В то же время США может активно включиться в процесс регулирования нефтяного рынка, в том числе, отмечает И. Галактионов, растет вероятность присоединения Штатов к сделке по сокращению добычи. Председатель Техасской железнодорожной комиссии Уэйн Кристиан в среду смягчил свой тон по поводу сокращения добычи в Техасе. Он пояснил, что в целом не против идеи об ограничении добычи, но при условии, что такие действия будут координироваться с другими участниками рынка. Участие США в сделке может склонить других нефтепроизводителей к компромиссу и способствовать возрождению сделки ОПЕК+ в том или ином виде. Тем не менее, обращает внимание Игорь Галактионов, ограничений на добычу нефти не было в Техасе на протяжении 50 лет, так что быстро такой вопрос вряд ли может быть решен. Согласно отчету EIA, вышедшему в среду, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,62 млн баррелей, в то время как ожидался рост на 2,77 млн баррелей. Данные API, опубликованные днем ранее, указывали на снижение на 1,2 млн баррелей. Товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 1,54 млн баррелей (прогноз -0,66 млн). Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 0,68 млн баррелей (прогноз -1,89 млн). Загрузка НПЗ выросла с 86,4% до 87,3%. Добыча нефти за прошлую неделю снизилась на 100 000 - до 13 млн б/с. Экспорт сырой нефти упал на 0,53 млн б/с - до 3,85 млн б/с. Объем импорта сократился на 0,43 млн б/с - до уровня 6,12 млн б/с.
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26 марта 2020 года 13:35
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.26 марта 2020 года 13:19
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.26 марта 2020 года 12:49
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.26 марта 2020 года 12:25
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.26 марта 2020 года 12:04
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.26 марта 2020 года 11:45
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.26 марта 2020 года 11:18
Внешний фон для рубля остается довольно тревожным, говорится в обзоре "Нордеа банка". Рубль на старте торгов находится вблизи отметок 78,8 в паре с долларом 86 в паре с евро. Динамика рубля продолжает определяться настроениями на глобальных площадках, которые пока можно охарактеризовать как... читать дальше
.26 марта 2020 года 11:00
Валютная пара EUR/USD формирует коррекционный отскок в рамках восходящего клина, из которого будет выход вниз, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта в четверг утром торгуется на положительной территории, продолжая тенденцию прошлого дня, констатирует аналитик отдела... читать дальше
.26 марта 2020 года 10:46
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.26 марта 2020 года 10:24
Рубль утром слабеет к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти и неоднозначных сигналов с внешних рынков
Москва. 26 марта. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть и неоднозначных сигналов с внешних рынков в ожидании телеконференции лидеров государств G-20. читать дальше
.26 марта 2020 года 10:24
Аналитики Промсвязьбанка сохраняют осторожный взгляд на перспективы роста котировок нефти и полагают, что пока она останется в зоне 26-29 долл./барр., сообщается в обзоре банка. Нефть Brent остается на низком уровне, несмотря на одобрение Сенатом США пакета помощи экономике на 2 трлн долларов.... читать дальше
.26 марта 2020 года 10:00
Аналитики в четверг рассчитывают на преобладание продаж в начале торгов акциями на фоне фиксации прибыли на зарубежных площадках. читать дальше
.26 марта 2020 года 09:59
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.26 марта 2020 года 09:58
Москва. 26 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. читать дальше
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