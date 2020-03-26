Утренние прогнозы: в начале торгов четверга будут преобладать продажи

Аналитики в четверг рассчитывают на преобладание продаж в начале торгов акциями на фоне фиксации прибыли на зарубежных площадках.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Американский сенат всё же одобрил пакет мер на $2 трлн, однако для рынков это пока не стало спасительным кругом. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 400 тыс. Фьючерсы на индексы США отреагировали ростом на действия законодателей, но затем вновь свалились в отрицательную зону. Азиатские индексы торгуются в "минусе", сырьевые контракты снижаются, а иена укрепляется. Всё это говорит о традиционных сигналах низких "аппетитов" к риску. Ждём снижения российских индексов на старте торгов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с отклонением в пределах 1,3%, в диапазоне 2420-2485 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2400, 2380 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2500, 2520 пунктов. Позднее локальный рынок акций способен перейти в состояние относительного равновесия. Ключевым внешним индикатором второй половины четверга для участников локальных торгов станет динамика нефтяных котировок".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Похоже, что отскок как российского, так и американского рынков акций завершается. Ждем открытия индекса Мосбиржи в легком "минусе", и, если инвесторы не получат позитивных новостей, вероятным сценарием выглядит дальнейшее снижение большинства российских бумаг. Вчера президент Путин объявил следующую неделю выходной и анонсировал меры поддержки бизнеса. Скорее всего, инициативы президента помогут снизить темпы развития пандемии и сократят число банкротств прежде всего малого и среднего бизнеса".

Промсвязьбанк: "В сложившихся обстоятельствах на открытии торгов четверга на российском фондовом рынке ожидаем преобладания продаж. В результате индекс Мосбиржи уже в первые минуты торгов может вернуться в диапазон 2400-2450 пунктов. При этом динамику рынка в конце дня определят статистика по экономике США и словесные интервенции представителей ведущих экономических стран".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль будут склонны к умеренному снижению на фоне фиксации прибыли на зарубежных площадках. Панические настроения покинули рынки, но пессимизм может вспыхнуть вновь. В частности, в четверг в США ожидаются крайне слабые данные по заявкам на пособие по безработице - вплоть до роста показателя первичных обращений с 281 тыс. до более чем 1 млн. Пессимистичные экономические сигналы хотя и ожидаемы, но могут вызвать новую волну продаж. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2300-2550 пунктов".