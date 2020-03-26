Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в диапазоне 2420-2485 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в четверг утром начнет торговую сессию в диапазоне 2420-2485 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с отклонением в пределах 1,3%, в диапазоне 2420-2485 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2400, 2380 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2500, 2520 пунктов. Позднее локальный рынок акций способен перейти в состояние относительного равновесия", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Ключевым внешним индикатором второй половины четверга для участников локальных торгов станет динамика нефтяных котировок. Кроме того, в США будет опубликовано большое количество важных статистических показателей. С учетом резкого ухудшения состояния глобальной экономики наиболее диагностичными из них станут еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице (15:30 мск), отмечает В. Манжос.