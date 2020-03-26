Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 26 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Фондовый рынок США завершил торги в среду разнонаправленной динамикой индексов, при этом Dow Jones впервые с февраля продемонстрировал рост второй день подряд. Индексы отступили от сессионных максимумов в последние минуты торгов на фоне проблем с принятием пакета мер, направленного на стимулирование американской экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В ходе сессии Dow Jones поднимался более чем на 6%, тогда как S&P 500 прибавлял до 5,1%. Четверо сенаторов-республиканцев - Линдси Грэм, Тим Скотт, Бен Сасс и Рик Скотт - в среду пригрозили отложить голосование в Конгрессе США из-за несогласия с планами увеличения государственных программ страхования на случай безработицы.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в четверг. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,08%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,01%. Японский индекс Nikkei 225 упал на 4,55%. Вместе с тем южнокорейский индикатор Kospi укрепляется на 1,7%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 2,3%.

Сенат США после проволочек, связанных с урегулированием разногласий между республиканцами и демократами, одобрил ночью на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн. Законопроект предусматривает увеличение пособий по безработице на $600 в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на $350 млрд, выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов. Законопроект теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - сказал в свою очередь президент Дональд Трамп на брифинге в среду.

Инвесторы также ждут публикации данных о количестве американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, которые позволят оценить последствия пандемии COVID-19 для экономики США. По состоянию на 02:30 мск четверга, в мире насчитывалось 430 тыс. 870 человек, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, число ее жертв достигло 20 тыс. 81, поправились более 102 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post. За сутки с 03:00 мск минувшей среды число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 45,218 тыс., скончавшихся - на 2,382 тыс.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в четверг. Беспокойство по поводу сокращения спроса на нефть в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 нивелировало оптимизм, связанный с принятием в США пакета помощи экономике почти на $2 трлн. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $27,11 за баррель, что на 1,02% ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов повысилась на 0,9%, до $27,39 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 1,7% - до $24,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 2%, до $24,49 за баррель.

Как сообщило Минэнерго США накануне, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,6 млн баррелей, увеличившись девятую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в среднем прогнозировали рост на 2,5 млн баррелей. Между тем запасы бензина, по данным Минэнерго, на прошлой неделе сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей. Аналитики ожидали снижения резервов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 6,482 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,96 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 марта снизился на 0,16% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,14%, опустившись до 648,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-10" (+2,02%), "РЖД-001P-05R" (+1,9%) и "Газпромбанк-001Р-05Р" (+1,82%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-7%), "Роснефть-002Р-05" (-1,65%) и "МТС-001P-12" (-1,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-10 в размере 6,89% годовых. Газпромбанк разместил 10-й выпуск биржевых бондов объемом 10 млрд рублей в сентябре 2014 года по ставке 10,85% годовых. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 7-13-го купонов определяется как среднее значение за 5 рабочих дней 6-месячной ставки ROISfix, начиная с 6-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода, плюс 0,1%.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) определило ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-13 в размере 3,3% годовых. РЖД разместили 13-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,1% годовых. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.

ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 в размере 11% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 1 млрд рублей прошло в октябре 2018 года. Ставка 1-го купона составила 12,5% годовых, купоны квартальные. Ставки 2-40-го купонов определяются как величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, плюс маржа, равная 5%.

ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 12% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего купона составляет 12% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск размещен на 10 лет по открытой подписке. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р и объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 11% годовых. Размещение 10-летних бумаг объемом 220 млн рублей завершилось в июне 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,75% годовых, купоны квартальные. Ставка 2-8-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 5%. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 9 ноября 2018 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,5 млрд рублей. Срок действия программы - 30 лет. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты выкупил 22,131 тыс. облигаций 22-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел 0,44% выпуска. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2013 года на 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка текущего купона - 6,25% годовых.