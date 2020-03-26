Нефть дешевеет, несмотря на принятие пакета стимулов в США

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в четверг..

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в четверг.

Инвесторы ждут публикации данных о количестве американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, которые позволят оценить последствия пандемии COVID-19 для экономики США.

По состоянию на 02:30 мск четверга, в мире насчитывалось 430 тыс. 870 человек, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, число ее жертв достигло 20 тыс. 81, поправились более 102 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

За сутки с 03:00 мск минувшей среды число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 45,218 тыс., скончавшихся - на 2,382 тыс.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3,281 тыс. человек, зарегистрирован 81,218 тыс. случаев заболевания.

В Южной Корее на вечер среды зарегистрированы 126 случаев смерти в результате вызываемого коронавирусом заболевания, общее число заболевших в стране достигло 9,137 тыс. На территории Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера, инфицировано 1,983 тыс. (скончались 55).

Сенат США после проволочек, связанных с урегулированием разногласий между республиканцами и демократами, одобрил ночью на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн.

Законопроект теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - сказал в свою очередь президент Дональд Трамп на брифинге в среду.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,08%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,01%.

Акции AAC Technologies дорожают на 6,3% на торгах в Гонконге, цена бумаг China Mobile (SPB: CHL) растет на 1,2%, Tencent Holdings - на 1,3%.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 3,5%.

Цена акций японских поставщиков Apple - Taiyo Yuden и Murata Manufacturing - снизилась на 2,4% и 3,7% на сообщении Nikkei Asian Review о том, что компания рассматривает возможность отложить выход iPhone 5G на несколько месяцев.

Южнокорейский индикатор Kospi укрепляется на 1,7%.

Капитализация LG Display растет на 4,7%, акции Samsung Electronics дорожают на 0,5%. Акции LG Electronics прибавляют в цене 5,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 2,3%.

Цена бумаг австралийского нефтяной компании Beach Energy выросла на 3,2%, акции Senex Energy подорожали на 3,6%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в четверг.

Беспокойство по поводу сокращения спроса на нефть в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 нивелировало оптимизм, связанный с принятием в США пакета помощи экономике почти на $2 трлн, говорят аналитики.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $27,26 за баррель, что на $0,13 (0,47%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов повысилась на $0,24 (0,9%), до $27,39 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,31 (1,27%) - до $24,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,48 (2%), до $24,49 за баррель.

Сенат после проволочек, связанных с урегулированием очередных разногласий между республиканцами и демократами, одобрил ночью на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн.

Документ теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - сказал в свою очередь президент Дональд Трамп на брифинге в среду.

Законопроект предусматривает увеличение пособий по безработице на $600 в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на $350 млрд, выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

По словам старшего рыночного аналитика Price Futures Group Фила Флинна, нефтяной рынок "пытается сбалансировать влияние исторического падения спроса" в связи с COVID-19.

Как сообщило министерство энергетики США накануне, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,6 млн баррелей, увеличившись девятую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 2,5 млн баррелей.

Между тем запасы бензина, по данным Минэнерго, на прошлой неделе сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей. Аналитики ожидали снижения резервов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.