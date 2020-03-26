Вероятно снижение российских фондовых индексов на старте торгов четверга - "Открытие Брокер"

"Открытие Брокер" прогнозирует снижение российских фондовых индексов на старте торгов четверга, сообщается в комментарии компании.

Американский сенат всё же одобрил пакет мер на $2 трлн, однако для рынков это пока не стало спасительным кругом. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 400 тыс. Фьючерсы на индексы США отреагировали ростом на действия законодателей, но затем вновь свалились в отрицательную зону. Азиатские индексы торгуются в "минусе", сырьевые контракты снижаются, а иена укрепляется. "Всё это говорит о традиционных сигналах низких "аппетитов" к риску. Ждём снижения российских индексов на старте торгов", - пишет ведущий аналитик Андрей Кочетков.