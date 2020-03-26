Появление негативной информации спровоцирует котировки нефти к уходу под отметку $25 - "Алор Брокер"

Равновесие нефти шаткое, при появлении негативной информации котировки нефти быстро уйдут под отметку 25, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Нефть "нащупала" для себя комфортный диапазон 26-28 долларов за баррель, в котором остается последние дни. Однако равновесие это шаткое, отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Нефтяные трейдеры проигнорировали весь общемировой позитив вторника, что говорит о полном отсутствии желания покупать, даже спекулятивно. Поэтому при появлении негативной информации котировки нефти быстро уйдут под отметку 25. За последние дни нефть сняла техническую перепроданность, поэтому препятствий для сильного движения нет. Вот только поводов для удорожания нефти не будет никаких, если Россия и Саудовская Аравия не сядут за стол переговоров", - пишет специалист компании.