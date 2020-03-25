Рубль вечером дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 25 марта. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 78,96 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 67,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,52 руб./EUR1, подорожав на 1,04 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 84,18 копейки - до 81,91 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативной динамики цен на нефть. Ранее в ходе торгов рубль немного усиливал снижение в обеих валютных парах в ответ на обращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом. В частности, глава государства рассказал о мерах, которые будут предприняты с целью смягчения последствий эпидемии.

Следующая неделя в РФ объявлена нерабочей (однако транспорт, магазины, аптеки будут работать) с сохранением заработной платы. При этом ключевые меры в экономической части обращения будут иметь постоянный, а не временный характер. В частности, малые и средние предприятия получат "скидку" с 30% до 15% по страхвзносам в части зарплат, превышающей МРОТ, дивидендные выплаты в адрес лиц в зарубежных юрисдикциях будут облагаться налогом в 15%, а процентные доходы по вкладам от 1 млн руб. - налогом, соответствующим НДФЛ (13%).

Кроме того, Путин попросил ЦБ и правительство принять дополнительные меры для поддержки кредитования реального сектора и предложил ввести на полгода мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компании и взыскании долгов и штрафов.

Президент также призвал работодателей не допустить роста безработицы. "Наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, - обеспечить стабильность на рынке труда. Не допустить всплеска безработицы", - сказал Путин. "Государство окажет бизнесу содействие в решение этой задачи", - пообещал он.

"Нерабочая неделя с сохранением зарплаты, конечно, ударит по отчету о прибылях и убытках компаний. Дивиденды за первое полугодие и 2020 год будут меньше. Общие потери экономики составят 1-1,5% ВВП. Вероятность рецессии сильно возрастает. С другой стороны, это меньшее зло. Ведь речь идет о жизни людей", - отметил руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

Торги на всех рынках "Московской биржи" будут проводиться 30 марта - 3 апреля, говорится в сообщении организатора торгов, выпущенном после выступления президента. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) будет проводить торги с 30 марта по 3 апреля на всех рынках. График торгов и расчетов будет сообщен дополнительно", - отметила биржа.

ЦБ РФ в начале апреля завершит конвертацию валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рубли в рамках сделки по покупке правительством пакета акций Сбербанка (MOEX: SBER) у регулятора, соответственно, тогда же сделка будет закрыта, сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов.

"Закончится конвертация. Есть два процесса. Один процесс - это покупка рублей Фондом национального благосостояния у Центрального банка, и этот процесс идет ежедневно, и мы в ближайшее время закончим. Наверное, где-то в начале апреля мы это закончим, и состоится сделка", - сказал Швецов. "Мы планируем, что сделка состоится в начале апреля", - добавил он. Второй процесс, по его словам, связан с продажей полученной из ФНБ валюты Банком России на рынке, он еще будет продолжаться.

ЦБ ранее заявил, что 19 марта приступает к продаже валюты на внутреннем рынке в рамках сделки по продаже Сбербанка. Эту валюту регулятор получает из Фонда национального благосостояния. В рамках этого нового механизма ЦБ будет продавать валюту при цене на нефть марки Urals ниже $25, объем продаж будет зависеть от глубины падения нефтяных цен. Эти операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ будет следовать новому механизму продаж валюты на внутреннем рынке до 30 сентября.

ЦБ РФ 23 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,76 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Банк России с 10 марта 2020 года приступил к продаже валюты на рынке в рамках упреждающих мер. Упреждающая продажа валюты проводится в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Первые четыре дня регулятор продавал валюту на 3,6-3,7 млрд рублей ежедневно, 16 марта увеличил дневной объем продажи до 5,5 млрд рублей, 17 марта - до 5,6 млрд рублей, 18 марта - до 7,7 млрд рублей. Банк России 19 марта резко увеличил продажу валюты на рынке, совершив операции на 13,7 млрд рублей. 20 марта ЦБ РФ продал валюту на 13,31 млрд рублей.

Участники мировых биржевых площадок также оценивают новый пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии COVID-19, соглашение о котором было достигнуто в ночь на среду. Администрация президента США Дональда Трампа и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка $2 трлн, сообщает Dow Jones со ссылкой на директора по законодательным вопросам Белого дома Эрика Уэланда. Голосование в Сенате по согласованному законопроекту пройдет позднее в среду.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Трамп, с которым он пообщался после заключения договоренностей с Сенатом, готов подписать законопроект после окончательного согласования его текста в среду.

Ранее сообщалось, что законопроект, обсуждавшийся Белым домом и Сенатом, предусматривает денежные выплаты в размере $1200 множеству американцев, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, российский рынок растет в среду вместе с прочими рисковыми активами после утверждения Конгрессом США мер поддержки экономики на $2 трлн. "Курс рубля в первой половине дня укреплялся вместе с другими валютами развивающихся стран и в моменте на фоне стабилизации нефтяных котировок достигал 77 руб./$1, но после разворота в нефти вернулся к 79 руб./$1. Внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) продолжат определять динамику российской валюты. В среднесрочной перспективе мы ждем укрепления рубля с текущих уровней, но в краткосрочной перспективе курс будет оставаться в диапазоне 78-80 руб./$1. Умеренные риски новой волны распродаж сохраняются, но поддержка со стороны ЦБ РФ поможет удержать рубль от существенного ослабления, а меры крупнейших регуляторов поддерживают финансовые рынки по всему миру, что положительно скажется и на спросе на российские активы", - отметил Кадулин.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду после выхода данных, показавших рост запасов нефти в США на прошлой неделе. Ранее в ходе торгов котировки росли на новостях о достижении в ночь на среду сенаторами-демократами и администрацией Трампа соглашения по $2-триллионному пакету мер стимулирования экономики в условиях пандемии COVID-19.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 опустилась на 1,29% - до $26,8 за баррель. Фьючерс на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,87% - до $23,8 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,6 млн баррелей, увеличившись девятую неделю подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в среднем прогнозировали рост на 2,5 млн баррелей. При этом Американский институт нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, сообщил о снижении запасов на 1,25 млн баррелей.

"Внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) продолжат определять динамику российской валюты. В среднесрочной перспективе мы ждем укрепления рубля с текущих уровней, но в краткосрочной перспективе курс может вернуться в диапазон 78-80 руб./$1. Умеренные риски новой волны распродаж сохраняются, но поддержка курса со стороны ЦБ РФ поможет удержать рубль от существенного ослабления, а меры крупнейших регуляторов поддерживают финансовые рынки по всему миру, что сказывается на спросе на российские активы", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 марта на 1,0565 рубля, до 77,7928 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,2768 рубля, до 84,1485 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 76,13 копейки по отношению ко вторнику и составил 77,9811 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 50,35 копейки и составил 78,201 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 380,704 млн, из которых $1 млрд 50,6965 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 330,008 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 1,2796 рубля, до 85,4404 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 45,06 копейки и составил 84,69 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR984,416 млн, из которых EUR534,051 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR450,365 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем на фоне пика налоговых выплат марта, приходящегося на этот день. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 6,03% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 6,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 3 б.п. - до 6,55% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 6,73% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 6,74% годовых.