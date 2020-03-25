Подъем рынка акций РФ вслед за миром был ослаблен просевшей нефтью, волатильность возросла

Москва. 25 марта. Подъем рынка акций РФ вслед за внешними площадками на фоне экстренной помощи Федрезерва американской экономике был ослаблен в среду просевшей нефтью, реакция на телеобращение президента РФ Владимира Путина к нации в связи с ситуацией с коронавирусом в целом оказалась нейтральной, но волатильность вечером возросла.

По итогам торгов индекс МосБиржи подрос до 2452,69 пункта (+1,5%, дневной коридор составил 2372-2518 пунктов, индекс РТС - 981,69 пункта (+1,7%, максимум дня - 1027,6 пункта); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 6,7%.

Доллар вырос до 78,71 рубля (+0,43 рубля), утром курс опускался ниже 77 руб./$1.

По словам Путина, полностью заблокировать проникновение коронавируса в Россию "объективно невозможно", следующая неделя объявляется нерабочей с сохранением зарплаты, однако транспорт, магазины, аптеки и органы власти продолжат работу в "длинные выходные".

России удается сдерживать распространение коронавируса на своей территории, но она не может полностью отгородиться от этой угрозы, экономика России из-за последствий эпидемии испытывает сильное давление, заявил Путин.

"Мосбиржа" сообщила вечером в среду, что с 30 апреля по 3 марта будет проводить торги на всех рынках, несмотря на объявление этой недели нерабочей в связи с ситуацией с коронавирусом. График торгов и расчетов будет сообщен дополнительно.

Подорожали в среду рублевые акции "НОВАТЭКа" (+6,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+6,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+5,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+5,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,9%).

Интернет-компания "Яндекс" ускоряет реализацию программы buyback на сумму до $300 млн, говорится в обзоре Goldman Sachs по итогам прошедшей накануне телефонной конференции "День российского интернета", в которой участвовал менеджмент компании. Согласно данным обзора, это связано с падением рынка акций, которое, в свою очередь, обусловлено стремительным распространением COVID-19. "Яндекс" заявил о запуске программы выкупа акций класса "A", которая запланирована на 12 месяцев, в ноябре 2019 года.

Просели бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,4% и -2,3% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,7%), "Мосбиржи" (-1,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%).

В США индексы во вторник выросли на 8,1-11,4% на фоне ожиданий согласования властями США программы помощи экономике на фоне пандемии коронавируса. Индекс S&P 500 (+9,4%) отскочил от минимума 2016 года и продемонстрировал максимальный однодневный прирост с октября 2008 года, в то время как индикатор Dow Jones подскочил более чем на 11%, что стало самым существенным подъемом с 1933 года.

В среду продолжился подъем в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 8%, китайский Shanghai Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,8%), растут Европа (индексы CAC 40, FTSE прибавили по 2%, но DAX просел на 0,7%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 1,2%, превысив 2475 пунктов).

Администрация президента США Дональда Трампа и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка $2 трлн, сообщает Dow Jones со ссылкой на директора по законодательным вопросам Белого дома Эрика Уэланда.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, а также лидер демократического меньшинства Чак Шумер в ближайшее время объявят о достигнутых договоренностях.

Ранее сообщалось, что законопроект, обсуждавшийся Белым домом и Сенатом, предусматривает денежные выплаты в размере $1200 множеству американцев, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Нефть в среду увеличила волатильность, несколько раз меняя направление движения. Вышедшие вечером данные Минэнерго США показали рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,623 млн баррелей при прогнозах увеличения на 2,5-3 млн баррелей; резервы бензина и дистиллятов сократились чуть меньше ожиданий.

Цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,3 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $27,11 за баррель (-0,2% и +0,4% во вторник), майская цена WTI - $23,97 за баррель (-0,2% и +2,8% накануне).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в утренние часы среды индекс МосБиржи забирался выше 2500 пунктов, а доллар пробивал вниз отметку 77 руб./$1, однако днем оптимизм немного утих, и краткосрочная перекупленность рынка вылилась в небольшую коррекционную волну. В плюсе оставались металлурги, а также "АЛРОСА" и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), которые подогревались новостями о нормализации коронавирусной ситуации в Китае (число заболевших коронавирусом во вторник составило 47 человек и ни одного - из Уханя, который был центром эпидемии).

Оптимизм на внешних площадках вызван новостями о том, что в США представители демократов и республиканцев достигли согласия по пакету экономической поддержки в условиях коронавирусного кризиса. В Европе министры финансов не смогли договориться об использовании Европейского механизма стабильности для поддержки экономики. Нефть все еще испытывает проблемы с ростом, так как будущие стимулы пока не отменяют вероятности избыточного предложения с 1 апреля. Карантинные меры уже стали причиной резкого падения спроса, а ценовая война лишь усугубляет тревожность на рынке. Из идей, которые могут существенно улучшить ситуацию в ближайшее время, остаются переговоры США и Саудовской Аравии по поводу сокращения производства. Во всяком случае, сланцевые компании Техаса могут снизить добычу, если РФ и Саудовская Аравия также вернутся к соглашению по ограничению. В сложившихся условиях это может позволить котировкам Brent восстановиться в диапазон $30-40 за баррель, считает аналитик.

Российский рынок акций к вечеру растерял оптимизм после достижения значимого сопротивления в диапазоне 2500-2520 пунктов по индексу МосБиржи. Подъему рынка мешает нефть, которая пока не может выйти на траекторию роста из-за опасений увеличения производства в мире с 1 апреля. Впрочем, в агентстве Moody's полагают, что Россия еще долго сможет выдерживать низкую цену на нефть, так как ее финансовая система больше приспособлена к кризису за счет гибкого курса рубля и накопленных резервов. Бюджет в текущем году может выйти на дефицит в объеме 1% ВВП, но это не является проблемой после профицита более 5% в 2019 году, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к закрытию отступили от максимумов дня, но удерживались в небольшом "плюсе" на фоне попыток роста зарубежных фондовых площадок. Путин в рамках своего обращения к гражданам в связи с коронавирусом объявил следующую неделю нерабочей, а также предложил ввести 13-процентный налог по вкладам и доходу по ценным бумагам в размере более 1 млн рублей. Госдума может принять решение по указанным инициативам на следующей неделе.

Акции "Полюса" (9995 рублей) в среду продолжили рост и обновили очередной максимум, в течение сессии превысив 10 тыс. руб., хотя золото скорректировалось вниз на 1,7% (в район $1630 за унцию, хотя еще накануне стоимость поднималась выше $1700). В США индекс S&P 500 приостановил повышение у сопротивления 2470 пунктов, при способности удержать которое можно рассчитывать на движение в район 2600 пунктов. "Быки" взяли паузу в преддверии голосования по масштабному проекту экономического стимулирования в Сенате, предварительное соглашение по которому было достигнуто накануне. Региональная статистика, тем временем, показала рост заказов на товары длительного пользования в США в феврале на 1,2% (ожидалось -0,8%) после их повышения на 0,1% месяцем ранее.

Индексы МосБиржи и РТС поднимались выше психологически важных отметок 2500 и 1000 пунктов, после чего отступили вниз. Для рублевого индикатора у 2500 пунктов расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика, которая является очередной целью краткосрочной восходящей коррекции. Долларовый индекс отстает в росте и пока не дотягивает до аналогичного индикатора (1100 пунктов) в связи со слабостью рубля. Для дальнейшего повышения "быкам" понадобятся новые драйверы, в отсутствие которых рынок может на какое-то время вернуться к снижению. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2300-2600 пунктов, считает Кожухова.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, среди лидеров роста в среду выступили бумаги "Аэрофлота" - "ВТБ Лизинг" пошел навстречу компании и предоставит отсрочку по платежам за переданные в пользование самолеты. Закрытие на карантин работы на ряде месторождений Алмазов в Северной Америке и оживление активности в Азии могут поддержать продажи "Магнитогорского металлургического комбината". Поддержку акциям компаний цветной металлургии оказали также растущие цены на металлы (палладий взлетел на 22,5%, платина - на 2,7%).

Упали расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-5,3%) - инвесторы частично выходят из подорожавших акций потребительского сектора в пользу бумаг с более высоким потенциалом отскока. В целом российские акции уже отыграли часть обвального падения, которое наблюдалось с 24 февраля по 18 марта - в этот период индекс МосБиржи упал на треть. В то же время за последнюю неделю восстановление индекса составило почти 20% и индексу удалось отыграть почти более трети первоначального падения.

По сообщениям СМИ, в Конгрессе США пришли к согласию по пакету мер по стимулированию экономики на $2 трлн. Решимость Трампа после окончания карантинных мероприятий 12 апреля снять возможные ограничения и нормализовать экономическую активность поддержала "быков". На неделе главы внешнеполитических ведомств G7 обсудят на телекоференции проблемы коронавируса, обстановку на Ближнем Востоке, Иран и КНДР - заявления первых лиц могут повлиять на расстановку сил рыночных игроков, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в среду выступили акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+7,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+5,2%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+5,1%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+4,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (-10,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-10,7%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-5,2%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-4,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 170,18 млрд рублей (из них 36,048 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).