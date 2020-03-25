Цены евробондов РФ в среду вновь заметно выросли благодаря как внешним, так и внутренним факторам

Москва. 25 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь заметно выросли благодаря как позитивной коррекции мировых рынков капитала на фоне улучшения настроений в отношении рисковых активов, так и сильным кредитным характеристикам России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, но более скромными темпами, что в итоге привело к заметному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 24 марта на 1,72 процентного пункта и составила 114,64% от номинала, что соответствует доходности 2,02% годовых (снижение на 58 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 4 базисных пункта, составив 102,7% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 0,35% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 55 пунктов и составил 167 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 3,02 процентного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 128,39% от номинала (доходность снизилась на 17 пунктов - до 4% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 2,41 процентного пункта, поднявшись до 124% от номинала (доходность снизилась на 14,5 базисного пункта и составила 3,98% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 1,75 процентного пункта, до 106% от номинала (доходность снизилась на 31 базисный пункт, до 3,65% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене на 0,53 процентного пункта - до 106,32% от номинала (доходность снизилась на 16 базисных пунктов - до 2,95% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 3,62 процентного пункта, подорожав до 123,56% от номинала (доходность снизилась на 19 базисных пунктов и составила 3,85% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 1,8 процентного пункта - до 104,97% от номинала (доходность снизилась на 28 базисных пунктов, до 3,47% годовых).

"Сегодня для рынка российских еврооблигаций был в целом довольно позитивный день. В течение большей части торгового дня котировки демонстрировали уверенный рост, хотя, может быть, и не такой агрессивный, как накануне. Сказывалось, что рынок растет уже третий день подряд и потенциал повышения уже в значительной степени исчерпан. При этом участники рынка ждали также обращения президента РФ Владимира Путина к нации, в котором могли быть объявлены важные для рынка решения и меры в связи с коронавирусом. В конце дня на рынке стали отмечаться некоторые продажи, что вызвало легкую коррекцию от дневных максимумов, но котировки все равно остались заметно выше, чем на закрытие вторника. Здесь, скорее всего, сыграли свою роль внешние факторы, в частности, новая волна падения нефтяных цен, что негативно сказалось на динамике рубля. Но, с другой стороны, сильную поддержку отечественным евробондам оказывают сейчас нулевые, а где-то уже и отрицательные ставки долговых бумаг развитых стран. Кроме того, у России сохраняется высокий уровень валютной ликвидности, нет навеса долгов для рефинансирования, плюс банковская система страны также довольно стабильна. Все это придает уверенности участникам рынка, которые сохраняют спрос на российские евробонды", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.