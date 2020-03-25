Пора обратить внимание на еврооблигации: RUSSIA-28 предлагает наивысшую доходность - ГК "ФИНАМ"

Когда депозитные ставки в долларах устремились к нулю, самое время обратить внимание на такой инвестиционный инструмент, как еврооблигации, в особенности на те из них, которые в максимальной степени приближены с точки зрения налогообложения к банковскому депозиту, говорится в комментарии руководителя аналитического отдела ГК "ФИНАМ" Алексея Ковалева.

"Речь идет о выпущенных российским Минфином обязательствах в долларах США – в частности, о выпуске с погашением в июне 2028 г., - указывает эксперт. - Как и в случае c ОФЗ, купонный доход на суверенные российские евробонды полностью освобожден от уплаты НДФЛ. Кроме того, в отличие от долларовых облигаций российских банков и корпораций, евробонды Минфина полностью лишены и рублевого риска: с 2019 г. при продаже (погашении) суверенных еврооблигаций доход в виде курсовой разницы освобожден от уплаты НДФЛ".

Текущий кризис ликвидности на глобальных рынках и выход в кэш привели к падению цен практически на все активы. Пострадали и долларовые евробонды российского Минфина, доходность которых взлетала на 1,5 и более процентных пунктов. А. Ковалев отметил, что из-за снижения базовой долларовой ставки, предпринятого ФРС США в последнее время, спреды в доходности к американским казначейским облигациям расширились еще больше – например, по выпуску с погашением в 2028 г. данный спред сейчас составляет 260 базисных пунктов (б. п.), тогда как в начале текущего года он не превышал 130 б. п. "Мы ждем признаков стабилизации на международных торговых площадках, после чего можно надеяться на нормализацию (сужение) спредов", - пишет эксперт "ФИНАМа".

По мнению Алексея Ковалева, росту спроса на российские суверенные евробонды способствуют, как это ни парадоксально, западные санкции. "Дело в том, что из-за наложенных властями США ограничений Минфин РФ, вероятно, в 2020 г. не будет выходить на внешний рынок с новыми размещениями, тогда как погасить ему придется долговых бумаг на 3,5 млрд долл. и 750 млн евро. Отсутствие нового предложения поддержит обращающиеся выпуски на вторичном рынке. Особенностью выпуска с погашением в 2028 г. является то, что он благодаря своей очень высокой ставке купона (12,75% годовых) предлагает наивысшую текущую доходность (отношение купонных выплат, ожидающихся в течение ближайших 12 месяцев, к текущей рыночной цене) во всем сегменте", - указывает аналитик "ФИНАМа".

Старший необеспеченный выпуск объемом 2,5 млрд долл. размещен в июне 1998 г. Опций по досрочному отзыву и/или пересмотру уровня купона не предусмотрено. Купон выплачивается дважды в год: 24 июня и 24 декабря.