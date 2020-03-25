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25 марта 2020 года 15:59

Рубль незначительно меняется к доллару днем в среду, евро отступает

Москва. 31 августа. Рубль незначительно меняется к доллару и немного растет к евро днем в среду на "Московской бирже", несмотря на возобновившееся снижение мировых цен нефти. Эксперты полагают, что в перспективе давление на рубль усилится.

Доллар США стоил 65,245 руб./$1 на торгах ЕТС в 15:00 МСК, это незначительно (на 1 копейку) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро в это время составил 72,65 руб./EUR1, снизившись на 8 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) отступила на 4 копейки, до 68,575 рубля.

Итогом индексной сессии ЕТС (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) стало повышение ЦБ РФ официальных курсов доллара и евро на четверг. Доллар был повышен на 34,63 копейки, до 65,2535 руб./$1, евро - на 18,46 копейки, до 72,6859 руб./EUR1.

Доллар начал торги в среду на "Московской бирже" вблизи уровней предыдущего закрытия, затем подрастал до 65,42 руб./$1, обновив трехнедельный максимум. В последующем рубль отыграл потери к доллару и оттеснил евро в небольшой минус. При этом эксперты отмечают, что давление на рубль сохраняется, так как мировые цены нефти двигаются вниз, обновляя минимумы с середины августа. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 МСК подешевели на $0,57 (1,18%) - до $47,8 за баррель. На торгах во вторник их цена снизилась почти на 2%.

В то же время нефтяные котировки заканчивают август максимальным ростом с апреля. С начала месяца Brent выросла в цене почти на 13%.

"Российская валюта успешно игнорирует снижение цен на нефть", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова. Она констатирует, что август 2016 года переломил тенденцию последних шести лет, став первым, когда рубль продолжил укрепление.

"За восемь месяцев этого года российская валюта подорожала к доллару на 12%, а конкретно в августе - на 2,7%. Однако впереди осень, которая принесет с собой разного рода сюрпризы. И если взгляд на сентябрь довольно нейтральный, то на позднюю осень - достаточно тревожный. До конца года доллар в силу различных факторов сможет подняться в область 70-72 руб./$1, может быть, и чуть выше. Долгосрочное закрепление вблизи этих рубежей вряд ли возможно, но касание, скорее всего, состоится", - прогнозирует А.Бодрова.

"Последний день лета российская валюта рискует завершить с потерями. Рубль останется слабым. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня - 64,90-65,40 руб./$1", - считает руководитель дирекции финансовых институтов и инвестуслуг Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР (MOEX: UBRD)) Владимир Зотов.

По его мнению, основными негативными факторами для рубля влияния остаются цены на нефть и общее укрепление доллара на мировых рынках. Стоимость нефтяных контрактов опустилась под воздействием отчета Американского института нефти. В среду свой отчет за неделю представит министерство энергетики США. Если подтвердится увеличение запасов нефти, то это будет способствовать дальнейшему снижению нефтяных котировок. Следующий момент - укрепление позиций доллара на фоне растущих ожиданий повышения ставки, если не в сентябре, то в декабре этого года, указывает В.Зотов. В среду в центре внимания будут данные по занятости от института ADP, предваряющие официальную отчетность. Они могут повлиять на расстановку сил на валютном рынке, добавляет он.

Об ухудшении перспектив рубля говорит и эксперт ИК "Ай Ти Инвест" Василий Олейник. "С технической точки зрения, любое закрытие дня выше отметки 65,5 руб./$1 откроет доллару дорогу к отметке 67,5 руб./$1, далее к отметке 71 руб./$1. Долгосрочные перспективы рубля с каждой неделей пока только ухудшаются. Если цели на конец года по доллару находятся чуть выше отметки 70 руб./$1, то в следующем году не стоит удивляться диапазону 80-90 руб./$1", - отмечает он.

Причиной таких перспектив рубля он называет дефицит бюджета РФ, который в этом году может составить до 3,5% ВВП, а также внешние долги российских компаний, пик погашений по которым, по его данным, приходится на последние 4 месяца текущего года. "Уже в сентябре российским компаниям нужно будет погасить почти $12 млрд, и это создаст дополнительный спрос на иностранную валюту, а в условиях снижения поступлений валютной выручки в страну от экспорта это может привести к довольно стремительному росту иностранной валюты", - отмечает В.Олейник.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК незначительно изменились в среду: ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 10,57% годовых, аналогичная ставка по семидневным МБК снизилась на 1 базисный пункт (б.п.), составив 10,64% годовых.

Ставки по МБК в среднесрочном сегменте (1-6 месяцев) также в основном остались на прежних отметках, за исключением ставки MosPrime Rate на срок 6 месяцев, снизившейся на 1 б.п., до 10,85% годовых - это новый минимум данной ставки с 2014 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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