Raiffeisenbank поднял рейтинг акций Татнефти до "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Татнефть" с 640 рублей до 690 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) до "покупать".

Прогнозная цена американских депозитарных расписок (ADR) на обыкновенные акции "Татнефти" (MOEX: TATN), рассчитанная Полищуком, была понижена с $60 до $53 за штуку. Однако рекомендация для этих бумаг была также повышена до "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Татнефть - 690,0 (текущая цена - 557,2), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (для ADR; цены в долларах США) - 53,0 (текущая цена - 43,1), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (для "префов"; цены в рублях) - 690,0 (текущая цена - 516,1), рекомендация - покупать.