Текущий рост акций может быть лишь временным отскоком на медвежьем рынке - БКС

Несмотря на то, что российский рынок акций уверенно растёт второй день подряд, нельзя исключить, что это временный отскок в рамках наметившегося медвежьемого рынка, так как темпы развития пандемии короновируса в мире ускоряются, число инфицированных уже около 400 тыс. человек, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова.

"Все больше стран вводят жесткий карантин, недавно к ним присоединились Индия и Великобритания, - указывает эксперт. - Тем не менее, не отреагировать на беспрецедентные стимулирующие меры центробанков и правительств рынки не могут, хотя бы временно. США близки к принятию фискальных поддерживающих экономику мер на 2 трлн долл, при том, что ФРС объявило о безлимитном количественном смягчении. На рынке нефти Трамп послал четкий сигнал, что его не слишком устраивают текущие супернизкие цены на углеводороды и он даже готов ввязаться в ценовую войну нефтеэкспортеров".

Кроме того, на рынок могло повлиять заявление американского президента о возможном смягчении карантинных мер для минимизации экономического ущерба для страны, хотя медицинские обстоятельства, по мнению эксперта "БКС Премьер", могут заставить его передумать. "Нам по-прежнему представляется, что уверенно входить в акции нужно лишь в случае явного тренда на замедление пандемии, хотя стимулы и защищают от тех резких обвалов ценных бумаг, которые мы видели недавно", - заключает С. Суверов.